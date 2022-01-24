Раскрыта истинная причина бегства Армена Саркисяна

Армянские СМИ провели совместное расследование с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и выявили реальную причину спешной отставки предизента Армена Саркисяна, который так и не вернулся в страну.

Как передает Day.Az, выяснилось, что Саркисяна есть гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис.

Согласно расследованию, именно наличие у Армена Саркисяна до избрания паспорта этого небольшого карибского государства и стало реальным основанием для ухода. Факт выявили во время визита президента в Эмираты, поэтому он ушел в отставку не вернувшись в страну, утверждают СМИ.

На запрос о наличии другого гражданства Саркисян предложил представить доказательства. После предоставления имеющихся данных, он выдвинул свою версию.

В частности, он сообщил, что много лет назад инвестировал в эту страну (гостиничный бизнес), после чего передал долю члену своей семьи (до назначения послом в Великобританию в 2013 г.). По словам Саркисяна, он "получил гражданство без уведомления об этом". В 2013 году он поручил отказаться от гражданства до назначения послом.

Однако когда в 2017 году ему предложили стать президентом, выяснилось, что он не выполнил этого поручения. Человек, который должен был решить этот вопрос, умер, Саркисян написал письмо его сыну (работающему в той же компании) и попросил завершить процесс.

Получается, что Саркисян начал процесс отказа от гражданства островного государства незадолго до избрания президентом. А это значит, что он не мог быть избран на этот пост.

"Все указы, в том числе, законы, назначения, выборы (даже назначение премьера) - незаконны", - пишут армянские СМИ.

Президент, скорее всего, не вернется в Армению, так как ему может грозить уголовное преследование на основании подделки документов.

Напомним, 24 января президент Армен Саркисян подал в отставку, пытаясь оправдать это тем, что "конституция мешает ему использовать свой потенциал для решения системных внутренних и внешнеполитических проблем".