В Баку началась Третья Генеральная конференция ПА ОЭС

Сегодня в Баку в административном здании Милли Меджлиса началась Третья Генеральная конференция Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в мероприятии принимают участие председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп, делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Раджой Парвизом Ашрафом, парламентская делегация во главе с первым заместителем председателя Меджлиса Исламского Совета Исламской Республики Иран Али Никзадом, парламентская делегация во главе с заместителем председателя Мажилиса Республики Казахстан Балаим Кесебаевой,делегация во главе с заместителем председателя Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана Уланом Примовым, члены Палаты представителей парламента Таджикистана.

На третьей Генеральной конференции ПА ОЭС, обсуждается тема "Сотрудничество в постпандемийный период: Вызовы и возможности восстановления", проводится обмен мнениями о предстоящей работе в постпандемийный период.

Отметим, после третьей Генеральной конференции ПА ОЭС председательство в организации перейдет к Азербайджану.