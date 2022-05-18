Азербайджан делает ход конем на фоне растущей роли Великобритании в складывающейся новой структуре безопасности

На швейцарском сайте securnews.ch опубликована статья о преподнесенном королеве Великобритании Елизавете II подарке Президента Азербайджана Ильхама Алиева - карабахском скакуне Шохрат.

Как передает Day.Az, в статье говорится, что 96-летняя королева, которая в последнее время редко появляется на публике, приняла в Виндзорском замке этот подарок с приятной улыбкой на лице.

После традиционного Виндзорского Королевского конного шоу в честь членов королевской семьи, в котором приняла участие Федерация конного спорта Азербайджана, королеве Великобритании был преподнесен подарок от Президента Азербайджана Ильхама Алиева - карабахский скакун Шохрат.

Кроме того, королеве были подарены созданные известным азербайджанским скульптором Фаиком Гаджиевым скульптуры карабахского скакуна Алхан и дильбозского скакуна Галхан.

В статье также представлена информация об участниках конного шоу из Азербайджана и их выступлениях.