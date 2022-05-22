В Карсе продолжаются совместные учения турецких и азербайджанских военнослужащих

В Карсе продолжаются учения Объединенной батальонной оперативной группы "Гейдар Алиев-2022" с участием личного состава ВС Турции и Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

Очередной этап учений прошел под названием "День наблюдателя высокого уровня".