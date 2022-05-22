https://news.day.az/politics/1464023.html В Карсе продолжаются совместные учения турецких и азербайджанских военнослужащих - ВИДЕО
В Карсе продолжаются совместные учения турецких и азербайджанских военнослужащих - ВИДЕО
В Карсе продолжаются учения Объединенной батальонной оперативной группы "Гейдар Алиев-2022" с участием личного состава ВС Турции и Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.
Очередной этап учений прошел под названием "День наблюдателя высокого уровня".
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