На встрече в Брюсселе было подтверждено, что объявленные Азербайджаном пять принципов являются единственным форматом переговоров

Итоги встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе следует расценивать как очередной успех и значительный прогресс в мирном процессе. На встрече было подтверждено, что объявленные Азербайджаном пять принципов являются единственным форматом переговоров.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли, передает Day.Az.

Он отметил, что в результате трехсторонних переговоров, продолжавшихся более пяти часов, были достигнуты договоренности по ряду направлений.

"Прежде всего, следует особо подчеркнуть, что на встрече не использовалось выражение "Нагорный Карабах", и вопрос статуса не стоял на повестке дня. Очевидно, что переговоры прошли в формате, отвечающем национальным интересам Азербайджана, и, наше государство, как всегда, заняло на них решительную позицию. Как неоднократно подчеркивал Президент Азербайджана, нет территории под названием Нагорный Карабах, а есть Карабах. После исторической победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан создал новые реалии в регионе, и все это принимают", - сказал Керимли.

Что касается обсуждавшейся на встрече безопасности карабахских армян, то политический эксперт подчеркнул, что Азербайджан уже неоднократно заявлял о своей позиции по этому поводу. Армяне, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана, и наше государство гарантирует их безопасность.

"На переговорах также обсуждались разминирование освобожденных территорий и судьбы пропавших без вести, что является очень важным вопросом. Потому что минирование наших территорий Арменией во время их оккупации представляет большую угрозу для региона. Следует учитывать, что разминирование - довольно сложный и длительный процесс. Азербайджан в последнее время быстро очищает земли от мин в этих сложных условиях. Судьбы сотен наших граждан, попавших в плен или пропавших без вести в годы первой Карабахской войны - это также приоритетный вопрос, и Армения должна выполнять свои обязательства в этом направлении.

Одним из ключевых пунктов переговоров, безусловно, является демаркация границы между Азербайджаном и Арменией. Трехсторонняя встреча также оказалась результативной и по этому вопросу. Так, достигнута договоренность о проведении в ближайшее время первого совместного заседания пограничных комиссий на азербайджано-армянской границе. Комиссии будут заниматься вопросами делимитации границы. Кроме того, достигнута договоренность о продолжении работы по открытию коммуникаций, в том числе по реализации Зангезурского коридора, регулированию международных перевозок и другим вопросам. Достижение договоренности о пограничном управлении, безопасности, земельных сборах, а также о таможенных принципах в контексте международных перевозок также является еще одним успехом. По итогам брюссельской встречи можно сделать вывод, что обсуждение будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, регулирующего межгосударственные отношения, будет перспективным", - добавил он.