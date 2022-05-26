https://news.day.az/politics/1465370.html Мы сможем в полной мере использовать потенциал тюркских государств - Багдад Амреев
Мы сможем в полной мере использовать потенциал тюркских государств - Багдад Амреев
Для тюркских государств сотрудничество является очень важным вопросом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев в ходе заседания министров по информационным и коммуникационным технологиям.
По его словам, сегодняшнее заседание проводится с целью расширения сотрудничества в сферах, приносящих взаимную пользу.
"В результате мы сможем в полной мере использовать потенциал наших государств. Надеюсь, что будут озвучены различные мнения о текущих проектах и сотрудничестве в области ИКТ", - отметил генсек.
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