Мы сможем в полной мере использовать потенциал тюркских государств

Для тюркских государств сотрудничество является очень важным вопросом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев в ходе заседания министров по информационным и коммуникационным технологиям.

По его словам, сегодняшнее заседание проводится с целью расширения сотрудничества в сферах, приносящих взаимную пользу.

"В результате мы сможем в полной мере использовать потенциал наших государств. Надеюсь, что будут озвучены различные мнения о текущих проектах и сотрудничестве в области ИКТ", - отметил генсек.