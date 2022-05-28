Распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании является очередным проявлением приверженности принципам гуманизма

Распоряжение о помиловании, подписанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, является очередным проявлением приверженности принципам гуманизма. В центре внимания главы государства всегда находятся гражданская солидарность, гуманизм, внимание и забота о человеке в Азербайджане, и это распоряжение о помиловании является продолжением этой политики гуманизма.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, это - великий гуманный шаг, который вызвал радость во многих семьях в преддверии 28 Мая - Дня независимости.

"Это распоряжение о помиловании охватывает значительное число людей и является очень важным событием в жизни нашей страны. Оно также является продолжением последовательных шагов, предпринятых в направлении укрепления национальной солидарности. В то же время это распоряжение имеет воспитательное значение для тех, кто осознает, что совершил преступление, и испытывает чувство раскаяния", - сказала Гасанова.

"Согласно распоряжению, помилованы 213 человек, из них 167 - освобождены от неотбытой части наказания. Неотбытая часть наказания 36 человек сокращена наполовину, один человек освобожден от пожизненного заключения. Также от наказания освобождены трое приговоренных к условному лишению свободы. Шесть человек освобождены от неотбытой части наказания в виде ограничения свободы", - отметила депутат.

Гасанова подчеркнула, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, исходя из принципов гуманизма, рассмотрел обращения осужденных, членов их семей, правозащитных организаций, учел личность, состояние здоровья, семейное положение осужденных, характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, срок отбывания наказания и их поведение в этот период.

"Это распоряжение еще раз показывает, что в основе политики, проводимой главой государства, лежит гражданский фактор. Помилованные лица должны сделать правильные выводы из этого гуманного акта и соблюдать законы Азербайджанского государства", - добавила депутат.