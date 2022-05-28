https://news.day.az/politics/1465984.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Информация в армянских СМИ о ранении армянского военнослужащего якобы в результате обстрела азербайджанских подразделений является ложной.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
"Распространяемая в армянских СМИ информация о ранении армянского военнослужащего Давида Варданяна в результате стрельбы, якобы открытой подразделениями нашей армии на азербайджано-армянской государственной границе, не отражает действительности, являясь ложью", - говорится в сообщении.
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