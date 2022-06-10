https://news.day.az/politics/1469719.html Председатель Национального совета Словакии прибыл в Азербайджан
Председатель Национального совета Словакии прибыл в Азербайджан
10 июня председатель Национального совета Словакии Борис Коллар прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Бориса Коллара встретили заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Фазаил Ибрагимли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Словакия Анар Мамедов и другие официальные лица.
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