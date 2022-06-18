Источник: Агентство международной информации Trend

Открывающиеся для людей возможности в Карабахе впечатляют.

Об этом Trend сказал в субботу путешественник Рэнди Льюис из американского штата Калифорния в ходе поездки группы международных путешественников в Карабах, передает Day.Az.

"Это было действительно впечатляюще - увидеть город Шуша. Разрушения в городе потрясают. Однако что действительно бросилось в глаза, так это объем строительных работ, которые там ведутся. Мы увидели возможности для людей в будущем", - сказал Льюис.

По его словам, также его впечатлила концепция "умного" села.

"Это то, что произвело на меня наибольшее впечатление с точки зрения возможностей для перемещенных лиц. Это очень согревает мое сердце", - добавил путешественник.

Рэнди Льюис сказал, что поездка в Карабах стала замечательным опытом.

"Это был действительно потрясающий опыт для меня. Я впервые в Азербайджане. Разнообразие географии всей страны впечатляет. Горы потрясающе красивы. Мы забрались на вершину горы, где все еще лежит лед", - сказал он.

Напомним, что в ходе третьего дня визита на освобожденные территории группа из 24 путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира ознакомилась с "умным" селом Агалы в Зангилане.