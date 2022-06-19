Строительство Зангиланского международного аэропорта будет завершено в сентябре текущего года – Вахид Гаджиев
Строительство Зангиланского международного аэропорта будет завершено в сентябре текущего года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев во время выступления на пленарном заседании на тему "Взгляд на восстановление и развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана".
По его словам, до оккупации на территории Зангиланского района действовали 9 дошкольных образовательных учреждений и 19 начальных школ.
Отметив, что Зангилан имеет большой потенциал для солнечной энергетики и экотуризма, Гаджиев подчеркнул, что в Зангилане продолжаются строительные, восстановительные работы.
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