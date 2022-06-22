Визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан выводит многолетние отношения между странами на новый уровень

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан является очень важным событием. Встречи глав Азербайджана и Узбекистана, обсуждения, подписанные документы выводят многолетние отношения между странами на новый уровень. Данный визит, несомненно, имеет большое значение для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

По его словам, торжественная встреча Президента Ильхама Алиева в Узбекистане с большим уважением и почтением, открытие парка и барельефа великого лидера Гейдара Алиева - яркий пример внимания, теплого и искреннего отношения к нашей стране, народу и главе государства. "Известны неоспоримые заслуги общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в углублении связей между двумя странами после распада СССР и обретения Азербайджаном и Узбекистаном независимости. В последующие годы эта политика была успешно продолжена Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, еще больше укрепились межгосударственные отношения. Сегодня дружественные и братские отношения между нашими народами развиваются по восходящей линии. Все это также связано с личными дружескими отношениями Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева", - сказал Керимли.

Он отметил, что одним из самых важных моментов, безусловно, является историческая связь наших народов, традиции, имеющие глубокие корни. "Очень важно дальнейшее сближение двух стран как части тюркского мира, еще более тесные взаимные связи. Укрепление этих отношений является большим вкладом в тюркский мир. Следует также особо подчеркнуть политическую и моральную поддержку Узбекистана Азербайджану во время 44-дневной войны и после исторической карабахской Победы, поддержку, оказываемую узбекской стороной в настоящее время восстановлению освобожденного города Физули, и азербайджанский народ высоко ценит это внимание. В то же время с чувством большого удовлетворения узбекской общественностью была встречена всесторонняя поддержка, выраженная Президентом Ильхамом Алиевым во время выступлений в ходе визита в Узбекистан. Одним из приоритетов является расширение экономического сотрудничества, взаимных торговых связей, импортно-экспортных операций между нашими странами, что нацелено на экономическое развитие. Также одной из основных задач является взаимное инвестирование. В этом направлении тоже есть большой потенциал, соглашения, достигнутые между лидерами Азербайджана и Узбекистана, нацелены на будущее наших стран", - сказал Керимли.