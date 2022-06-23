https://news.day.az/politics/1473433.html На вооружение ВС Турции поступил отечественный ударный мини-БПЛА - ВИДЕО
На вооружение ВС Турции поступил отечественный ударный мини-БПЛА - ВИДЕО
На вооружение ВС Турции поступил беспилотный летательный аппарат BOYGA - квадрокоптер, разработанный турецкой компанией STM, который успешно прошел все испытания.
Как передает Day.Az, по информации TurkicWorld, об этом написал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в Twitter.
"Мини-дрон BOYGA, разработанный отечественными специалистами, уничтожает цель с высокой точностью, сбрасывая на нее 81-миллиметровую мину", - говорится в публикации.
Отметим, что максимальная высота полета БПЛА BOYGA составляет 1500 метров, а максимальное время полета - 30 минут.
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