После Отечественной войны количество новопостроенных и отремонтированных объектов для военнослужащих составляет около 200.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью АЗЕРТАДЖ.

"Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в целях улучшения бытовых условий и обеспечения бесперебойного оснащения личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях, в короткий срок были сданы в эксплуатацию новое общежитие, столовая, банно-прачечный комплекс, склады и другие объекты. В период после Отечественной войны общее количество новопостроенных и отремонтированных объектов составляет около 200. Это наглядный пример как экономической мощи нашей страны, так и внимания и заботы Президента о нашей армии.

В целях обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией подразделений в освобожденных районах уже более 20 военных объектов оборудованы солнечными батареями и панелями. Кроме того, в горных районах, где существует опасность удара молнии, в целях обеспечения безопасности личного состава, военной инфраструктуры, зданий и средств связи установлено около 200 молниеотводов.

В целях организации медицинского обеспечения личного состава на освобожденных территориях сданы в эксплуатацию четыре новых и полностью оборудованных медицинских центра, новый военный госпиталь в Кельбаджаре, а в Гадруте планируется в ближайшее время открыть еще один военный госпиталь.

Для бесперебойного обеспечения хлебом личного состава воинских частей, расположенных на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, построены и введены в эксплуатацию новые хлебопекарни, в целях улучшения снабжения начаты работы по созданию топливных, продовольственных складов и складов для вещей.

В целях повышения мобильности войск и обеспечения бесперебойного снабжения на освобожденных территориях развита дорожная инфраструктура, были проведены работы по прокладке и реконструкции новых дорог, а в целом построено более 800 км новых дорог", - сказал он.