Международный центр Низами Гянджеви обсудил в Женеве итоги IX Глобального Бакинского форума

Международный центр Низами Гянджеви провел в Женеве обсуждения итогов IX Глобального Бакинского форума, сообщили Day.Az в Центре.

Международный центр Низами Гянджеви провел встречи с генеральным директором женевского офиса ООН Татьяной Валовой и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом.

Генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви обсудил итоги IX Глобального Бакинского форума, проведенного под эгидой Президента Азербайджана, и дальнейшее сотрудничество, а также участие Центра во Всемирном саммите здравоохранения, в том числе вопросы проведения традиционного собрания высшего уровня Центра в Женеве.