Венесуэла поддерживает цель создания совместными усилиями лучшего мира. Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения имеет важное значение для деятельности этой организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в пятницу вице-спикер Национальной ассамблеи (парламент) Венесуэлы Ванесса Юнес Монтеро Лопес на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

По ее словам, Венесуэла намерена наладить сотрудничество со всеми странами-участницами Движения неприсоединения.

"Мы должны работать сообща, чтобы создать более гуманный мир, чтобы преодолеть вызовы, стоящие перед человечеством. Учитывая председательство Азербайджана в организации, мы готовы сообща продвигать эти инициативы. Считаем, что Бакинская конференция заслуживает высокой оценки за развитие отношений на парламентском уровне", - сказала Лопес.