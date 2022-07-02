Слепая вера в ложь и фейки

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская пропаганда настолько безграмотна, что вызывает больше удивление, чем возмущение. Удивление тем, до какой степени агитпроп уверен в убожестве и отсталости армянского народа. Армянской аудитории регулярно подсовываются безумные фейки, и та толпой послушно следует за фейкометом, даже не пытаясь включить голову.

Невозможно не поражаться такой неинформированности масс в Армении. Понятно стремление затоптать противника (то есть нас), которому позорно проиграли войну, понятна радость любой призрачной возможности сбросить с себя хотя бы часть вины за сотворенное зло. Но есть вещи, настолько явные и хорошо всем известные, что оперировать ими в целях пропаганды просто смешно.

На днях один из одиозных армянских Телеграм-каналов, предлагающий армянам особо "вкусные" фейки, попытался выдать фото агдамской мечети времен оккупации за сегодняшнюю реальность. Эти фото уже много лет курсируют в Сети, не раз использовались различными информационными ресурсами, в том числе зарубежными. Изображения являются доказательством вандализма армян, не только изуродовавших мечеть, но и устроивших в ней в период оккупации Агдама хлев.

Так вот, админы канала выставили фотографии как постановочные, якобы специально сделанные азербайджанской стороной после освобождения Агдама, чтобы опорочить честное имя "благороднейшего народа", то бишь армян. Понять администрацию армянских телеграм-канализаций можно. Нельзя понять их подписчиков, которые принялись вопить и возмущаться. Это до какой степени нужно быть прокопченными пропагандой, чтобы не попробовать хотя бы прогуглить информацию. Если бы они это сделали, то увидели бы, что выложенные фото сделаны в разгар армянской оккупации, в 2007 году, а не после 44-дневной войны, и не раз прилагались к материалам СМИ. Далеко ходить не надо - взять хотя бы наш сайт, где в июле 2019 года, к очередной годовщине оккупации Агдама была опубликована статья, проиллюстрированная этими фото.

Претензии "а вот вы тоже" сразу отметим. Азербайджанская аудитория информирована, в отличие от армянской. Мы не занимаемся самообманом - вот в чем разница. Армяне изолированы от мира не только как государство, но и как общество. Наши соседи замкнулись в своем насыщенном ненавистью и страхом мирке и не желают за его пределы выходить. Поэтому готовы верить всему.

Еще раз советуем - включите голову!