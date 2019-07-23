Двадцать шесть лет назад армянские захватчики вступили в Агдам. Город, считавшийся непреодолимым бастионом, средоточием силы карабахского региона. В результате предательств и внутриполитического разброда город пал и был полностью разрушен оккупантами.

Сегодня Агдам - это город-призрак. На огромном пространстве - руины, заросшие травой останки домов и общественных зданий. А строили в Агдаме прочно и богато, так что захватчикам было чем поживиться. Что удалось за 26 лет разобрать на стройматериалы, было разобрано. Что можно было разграбить, было разграблено.

Но Агдам пугает армян даже в своем призрачном состоянии. Ни один армянин не посмел здесь поселиться, построить здесь дом или открыть двери оставленного азербайджанцами жилья. Оккупанты знают, что эта земля не останется в их власти, она уже сейчас горит у них под ногами.

Агдам был оккупирован 23 июля 1993 года. Это был один из крупнейших городов Нижнего Карабаха. В одном Агдамском районе проживало больше населения, чем во всем Нагорном Карабахе.

В результате армянской агрессии была захвачена большая часть Агдамского района, 138 населенных пунктов, население которых подверглось этнической чистке. Арменией нанесен значительный ущерб государственной и частной собственности района. Вследствие оккупации было разорено и разрушено 122 населенных пункта, 24 446 жилых домов, 48 промышленных и строительных предприятий, 160 зданий школ, 65 центров здравоохранения, 373 объекта культурной инфраструктуры и т.д. Шесть тысяч жителей района погибли за месяцы обороны Агдама.

За 26 лет оккупации на территории Агдамского района активно "поработали" армянские вандалы и черные археологи. Значительная часть из множества располагавшихся на оккупированных территориях исторических памятников подверглись разрушению, искусственному изменению внешнего вида. Здесь ведутся интенсивные археологические раскопки, и азербайджанский Агдам уже объявлен местом обнаружения якобы "древней столицы великой Армении Тигранакерта".

Среди разрушенных или переиначенных памятников истории и культуры, к сожалению, числятся относящееся ко II тыс. до н.э. поселение Узерликтепе недалеко от города Агдам, храм VI века, а также гробница и каменные памятники XIV века в селении Кенгерли, мавзолей Гутлу Сары Мусаоглу 1314 года в селении Хачындербенд, относящееся к XVIII-XIX векам наследие Карабахского ханства: крепость Шахбулаг, дворец и усыпальницы ханской династии и т.д. Знаменитый Музей хлеба в Агдаме был разрушен армянскими снарядами, а Джума-мечеть превращена в загон для скота.

Напомним, что 29 июля 1993 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 853. В ней содержалось требование "немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил из Агдамского района и других недавно оккупированных территорий Азербайджана". Указание ООН Армения проигнорировала, а сегодня в Ереване пытаются трактовать четкие и ясные требования международной организации по-иному.

Сайт armenianvandalism.az привел список объектов исторического наследия азербайджанского народа, подвергшихся вандализму со стороны армянских захватчиков.

Мечеть Джума

Агдамская соборная мечеть - один из религиозно-монументальных сооружений Карабаха XIX века был построен ведущим карабахским зодчим того периода Кербалаи Сефиханом Карабаги в 1868-1870 годах, в период, когда Агдам становился важным торговым центром региона.

Основа планировки помещения для совершения намаза представляет собой традиционный квадрат с четырьмя опорами посередине. Деревянные ряды, расположенные по восточной и западной сторонам квадрата, придают ему прямоугольную форму. Боковая сторона интерьера построена в виде веранды и предназначена для женщин. Помещение для совершения молитвы освещается посредством окон, расположенных посередине боковых веранд и по бокам михраба (выемка в стене, предназначенная для имама).

Обустройство интерьера помещения для молитвы привлекает к себе внимание художественным эффектом очень серьезного совершенного тектонического строения. На каменном манускрипте, расположенном над михрабом, выгравировано имя мастера декора (устад Мухаммад Наггаш Табризи, сын покойного Кербалаи Наггаш Таризи) и дата ремонта (1331 г. по мусульманскому летоисчислению, 1913 от Р.Х.). Входная дверь с северной стороны мечети представлена внутри глубокой веранды, а по бокам открытой части веранды находятся двухэтажные комнаты.

Минареты, расположенные по углам северного фасада мечети, завершая симметрический план строения, придают ей окончательную форму квадрата. План мечети выделяется классической простотой, чистотой геометрических форм, полностью отвечающей ее функциональным требованиям. Купол и навес мечети покрыты традиционным для Карабахской зоны четырехсторонним чердаком. По углам чердака, выходящим на северный фасад, возвышаются кирпичные минареты.

Нежные цилиндрические пропорции минаретов разделены на части горизонтальными поясами, и каждая часть инкрустирована простыми кирпичными узорами. Таким художественным декоративным методом усиливается доминирующая роль минаретов в композиции мечети.

Как и плановая конструкция в целом, объемная композиция мечети также проста и внушительна. Зодчий Кербалаи Сефихан Карабаги продолжил традиции зодчества по строительству двухминаретных мечетей, который был широко распространен в средневековом Азербайджане, и в архитектуре Агдамской соборной мечети создал присущий себе образ, соответствующий требованию времени и опыту карабахского зодчества.

Агдамский Музей хлеба

Музей начал свою деятельность в 1983 году. 25 ноября 1983 года музей принял своих первых посетителей.

Мельница, в которой размещался Музей хлеба, была построена в конце XIX века представителем известного в этом районе рода Гараевых - Мухаммедом Гараевым. Она охранялась государством как памятник местной культуры. В комплекс входил и караван-сарай. В советское время караван-сарай на территории так называемого "Мельничного двора" ("Dəyirman həyəti") был приспособлен для жилья и сдан местным жителям. В 1987 году мельница была полностью приведена в рабочее состояние.

Работу по оформлению музея проводила группа художественного оформления министерства культуры.

Музей состоял из трех основных секций. Вход открывался непосредственно в летний зал. Посреди зала размещался небольшой фонтан. Отсюда можно было пройти в кафе "Сюнбюль", на кухню и в две небольшие столовые комнаты. При входе в зал, повернув налево, можно было попасть в выставочный зал.

Выставочный зал был высокий и местами делился на верхний и нижний ярусы. Площадь первого выставочного зала составляла 80 кв.м, второго - 30 кв.м. В первом зале размещалась механическая мельница, способная перемолоть в день 8-10 тонн зерна. Здесь также экспонировалась применяемая в 30-е годы прошлого века машина "Триер" для разделения зерна и примесей. Второй выставочный зал также изобиловал интересными экспонатами. Здесь были выставлены орудия труда - соха, молотильная доска, нож, серп, ручная мельница II века ("киркире"), молотилка, называемая "чарчар".

По деревянной лестнице слева от мельницы можно было подняться на второй ярус. Здесь экспонировались мучные изделия, в том числе виды хлеба, которые пеклись в Гяндже, Нахчыване, Карабахе, Грузии, Армении, Дагестане, Самарканде. Кроме того, в нижнем зале демонстрировались древний кувшин и кухонная утварь.

Экспонаты следующего зала были связаны исключительно с зерноводством и земледелием. Здесь были выставлены различные виды пшеницы, мучная продукция, хлебные карточки, выдаваемые детям во время войны, а также карта Азербайджана, изготовленная из пшеничных зерен.

Самый древний экспонат музея - окаменевшие пшеничные зерна VII тыс. до н.э. - вызывали наибольший интерес. Эти зерна, обнаруженные во время раскопок на холме Чалаган на территории агдамского села Эфетли, благодаря усилиям известного археолога И. Нариманова были переданы музею академиком Имамом Мустафаевым.

В ходе атак вооруженных сил Армении музей дважды пострадал от снарядов. Первый снаряд попал в выставочный зал, но не взорвался. Второй снаряд поразил музей 12 августа 1992 года, около 16:40. В этот день Агдам был подвергнут мощному ракетному и артиллерийскому обстрелу, в результате одна из ракет попала в Музей хлеба. Именно этот снаряд положил конец существованию музея. К великому сожалению, потушить пожар не удалось. В результате в музее сгорело дотла до 1500 экспонатов.

Дом чая

Церемония открытия "Дома чая" в городе Агдам состоялась 26 июля 1986 г. Автором проекта был Наиг Самедов, работавший в 1984-1988-х гг. главным архитектором Агдама. Во время оккупации Агдама Дом чая был полностью разрушен.

Кладбище Имарат

Мавзолей Панахали хана, относящийся к XVIII - XIX вв., находится в Агдаме на кладбище Имарат. Рядом с этой усыпальницей находится другая, схожая с ней усыпальница, которая принадлежит сыну Панахали хана - Ибрагимхалил хану. Усыпальница Панахали хана имеет многоугольную конусообразную форму. Внутри усыпальницы находится могила покойного. Перед этими усыпальницами был установлен бюст Хуршидбану Натаван.

Мавзолей Гутлу Муса

В селе Хачин Турбетли в районе Агдама остался ценный памятник древней архитектуры эпохи Эльханидов. Надпись над входом в мавзолей, названный в народе "Мавзолей Сары Муса", гласит: "Этот замок покойного Гутлу Хаджи Муса оглу, нуждающегося в милосердии великого Аллаха, - работа мастера Шахбензера". Согласно этой надписи строительство мавзолея завершилось 15 июля 1314 года. Как в строительной технике этого памятника, так и в художественно-пластическом разрешении деталей отражаются особенности аранской и особенно карабахской архитектуры. Мавзолей Гутлу Хаджа Муса оглу состоит из двух этажей - склепа и верхней камеры.

Мавзолей Гутлу Хаджа Муса оглу, являясь архитектурным произведением, достойно отражает идейно-художественную тенденцию эпохи.

После оккупации Агдама в июле 1993 года, изображения на стенах мавзолея и надписи на камнях были стерты армянами, а на их месте были выгравированы изображения крестов и армянские надписи.

Дворец Панахали хана

Дошедший до наших дней в разрушенном состоянии и состоящий из двух строений памятник, известный как дворец Панахали хана, находится недалеко от города Агдам. Вполне вероятно, что ранее в этот комплекс входило большее количество сооружений.

Этот комплекс был сооружен, когда Панахали хан в 1738 г. в Хорасане отдалился от службы Надир шаху и занялся основанием Карабахского ханства. Здания дворца, построенные перпендикулярно, больше походили на жилые дома богатых жителей Карабахского региона XVIII в., чем на роскошную резиденцию хана. Основной фасад этих зданий открывался во двор. Большое, относительно других, по размеру основное здание дворца имело немного сложную конфигурацию и состояло из комнат различных размеров. В этом одноэтажном здании центральное место занимал зал с верандой. Две комнаты, украшенные арками, со свободным проходом по бокам были присоединены к нему.

Основной фасад этого интересного жилого дома XVIII в. длиною больше 16 м в соответствии с традициями построения жилых домов в Азербайджане смотрит на юг. Второе здание дворца было продолговатой прямоугольной формы и состояло из двух комнат. Входная дверь и окна этих комнат, также украшенных свойственными каменной архитектуре арками, выходили во двор - т.е. на восток.

Дворцовый комплекс Шахбулаг

Панахали хан, заложивший основу Карабахского ханства, с целью защиты от внешней угрозы решает построить в благоприятном, со стратегической точки зрения, месте прочный дворцовый комплекс. С этой целью он выбрал место рядом с родником, в 10 км от Агдама у подножья гор. Строительство дворцового комплекса Шахбулаг именно здесь было выгодно во всех отношениях. По мнению историков, строительство этого дворцового комплекса, который должен был стать центром ханства, было закончено в 1751-1752 годах. Внутри дворцового комплекса Шахбулаг были построены жилые здания, баня, мечеть и рынок. Шахбулаг был окружен высокими стенами. Резиденция хана находилась в башне с восемью вышками. Прямоугольный дворцовый комплекс был построен из неотесанных камней. Большинство сооружений внутри дворцового комплекса было разрушено. Панахали хан жил здесь со своей семьей, родственниками, близкими, мастерами и учеными.

После оккупации армянами в 1993 г. Агдама мечеть, баня, ханский дворец и некоторые жилые здания внутри дворцового комплекса были разрушены. Невредимыми остались лишь оборонительные стены комплекса.

В 2006 г. группа сотрудников Института археологии и этнографии Армении была командирована на оккупированную территорию Агдамского района, в Шахбулаг, где в свое время располагались летние дворцы карабахских ханов. На эту группу была возложена миссия - найти следы "Тигранакерта", якобы столицы мифической "Великой Армении". В августе 2006 года в Шахбулаг была направлена еще одна группа сотрудников Института. После проведения непродолжительных работ археологи распространили заявление, в котором утверждалось, что будто бы они обнаружили останки вымышленного "Тигранакерта". Но до этого армянские ученые однозначно утверждали, что останки "Тигранакерта" находятся на территории Турции, недалеко от города Диярбекир.

Таким образом, армянская "древняя столица" незаметно доползла до Шахбулага...

Зульфугар Ибрагимов