Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Австрии в Азербайджанской Республике Томаса Шуллера-Готцбурга.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел, посол вручил министру Джейхуну Байрамову копию верительных грамот.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Посол отметил, что приложит усилия для дальнейшего развития отношений между нашими странами.