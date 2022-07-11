https://news.day.az/politics/1478049.html Джейхун Байрамов принял нового посла Австрии - ФОТО
Джейхун Байрамов принял нового посла Австрии - ФОТО
Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Австрии в Азербайджанской Республике Томаса Шуллера-Готцбурга.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел, посол вручил министру Джейхуну Байрамову копию верительных грамот.
Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.
Посол отметил, что приложит усилия для дальнейшего развития отношений между нашими странами.
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