Российские военные корабли прибыли в Баку

5 августа в Баку прибыли корабли и личный состав Военно-морского флота России для участия в конкурсе "Кубок моря", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.