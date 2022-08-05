https://news.day.az/politics/1484825.html Российские военные корабли прибыли в Баку - ФОТО
Российские военные корабли прибыли в Баку - ФОТО
5 августа в Баку прибыли корабли и личный состав Военно-морского флота России для участия в конкурсе "Кубок моря", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
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