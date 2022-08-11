Аморализм, цинизм, двойные стандарты Amnesty International: в Азербайджане, в Украине, везде

Автор: Акпер Гасанов

Amnesty International -неправительственная организация, основанная в 1961 году в Британии, имела целью исследовать и предотвратить грубые нарушения прав человека, а также помогать тем, чьи права были нарушены. Как видим, данная организация была создана в период существования СССР и стран социалистического лагеря. Которые и были основной мишенью данной организации. Той, которая в последние годы окончательно дискредитировала себя, оказавшись неспособной играть роль справедливого арбитра.

В этом, буквально несколько дней назад, убедились в Украине. Дело в том, что 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий российских войск. Естественно, что в Офисе президента Украины на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс объяснила организации, что "единственное, что угрожает мирным жителям Украины - это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы". То есть, практически повсеместно и приводя конкретные факты была доказана лживость "аргументов" Amnesty International .

Параллельно выявились поистине шокирующие детали. Оказалось, что материал для скандального отчета Amnesty International собирался на территории... фильтрационных лагерей и тюрем, а опрос проводился среди "желающих" предоставить подобную информацию. Украинская сторона уже указала, что такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку иногда подобного рода "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий.

То есть, тут не просто были задействованы пресловутые двойные стандарты. Тут выявился и был продемонстрирован всему миру чудовищный цинизм этой, якобы правозащитной, а в реальности дискредитировавшей себя организации. Настолько дискредитировавшей себя, что сооснователь шведской Amnesty Пер Вестберг заявил о своем выходе из организации в знак протеста против отчета международной правозащитной организации Amnesty International по Украине.

Вестберг признался, что это решение далось ему крайне тяжело, ведь он был членом организации почти 60 лет. Скандальный отчет об Украине заставил его уйти "с тяжелым сердцем". Но никуда не ушла Аньес Калламар - гражданка Франции и вторая женщина, возглавившая Amnesty International за 60-летнюю историю этой организации. Она нагло и самоуверенно, примитиввно манипулируя и перенося все с больной головы на здоровую заявила, что критика их отчетов "не ослабит беспристрастность" организации.

Никуда с занимаемой должности не ушла и исследовательница Amnesty International Донателла Ровера, которая непосредственно составляла этот лживый и аморальный отчет. "Вместо того чтобы выразить шок от безжалостных российских бомбардировок, сотрудники Amnesty, похоже, были гораздо более озабочены тем фактом, что подразделение украинской армии скрывалось в подвале здания колледжа", - вспоминал журналист из Новой Зеландии Том Матч, который был вместе с Роверой в Бахмуте.

Удивительно ли циничное поведение Калламар и Роверы, как и Amnesty International в целом? Конечно же, нет. Данная организация давно зарекомендовала себя в нашей стране, как проводница пресловутых двойных стандартов, готовая уравнивать оккупантов и жертву оккупации, регулярно клевещущую на Азербайджан. Рукописи не горят, архивы у нас под рукой.

И мы напоминаем, что Донателла Ровера разместила в декабре 2020 года в Твиттере пост о том, что "83-летняя бабушка была убита вместе с двумя ее внуками в возрасте 20 лет, когда их дом в Степанакерте (Ханкенди-ред), Нагорный Карабах, подвергся бомбардировке силами Азербайджана за несколько дней до прекращения огня". Этот пост она сопроводила хештегом о том, что "гражданские объекты не цель".

Как видим, она светила 44-дневную войну ровно также, как сейчас освещает войну в Украине. Она "упустила из виду", что нет никакого Степанакерта и Нагорного Карабаха, как некоего отдельного субъекта международного права, а есть Ханкенди и находившиеся под армянской оккупацией азербайджанские земли. Она сделала вид, что не понимает того, что это Армения спровоцировала 44-дневную войну, более четверти века не желая подчиняться международному праву и резолюциям ООН.

Она "прикинулась шлангом" и не признала, что Никол Пашинян и Давид Тоноян сделали целый ряд заявлений, после которых 44-дневная война стала неизбежной. Она не указала, что армянские жители Ханкенди и иных ранее оккупированных территорий нашей страны пребывали там незаконно. И что ими руководство РА прикрывалось, как живым щитом. Впрочем, не только это было возмутительно в действиях Роверы и Калламар, которая возглавляла уже организацию в период озвучивания столь аморальной позиции со стороны организации, претендующей на статус правозащитной.

Вспомним хотя бы лживое, высосанное из пальца и явно игравшее на руку Армении, этой стране-оккупанту, заявление Amnesty International в адрес Азербайджана накануне матча Дания-Чехия в Баку в рамках ЕВРО-2020. Собственно, вовсе не случайно, что каждый раз, когда в Азербайджане проводится крупное спортивное мероприятие, Amnesty International начинает грязную клеветническую кампанию против правительства нашей страны.

Да, только теперь, столкнувшись на своем примере с неадекватностью, аморальностью и цинизмом этой организации, очевидное разложение и нерукопожатность Amnesty International признали в Украине и во многих странах мира. Но в том-то и проблема, что данная организация, и далеко не только она, продолжает свою деятельность по тиражированию беспринципности и торговле пресловутыми двойными стандартами.