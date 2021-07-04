Баку снова на высоте: Amnesty International изволили облажаться

Четвертьфинальный матч футбольного чемпионата Европы, в котором сыграли сборные Чехии и Дании, благополучно завершился. Столица Азербайджана с честью справилась с очередной высокой миссией по приему настоящего спортивного праздника. Как известно, в Баку, на Олимпийском стадионе, помимо четвертьфинального поединка, прошли три игры группы "А": Швейцария - Уэльс (1:1), Уэльс - Турция (2:0) и Турция - Швейцария (1:3). Ни один из матчей не сопровождался инцидентом. Все прошло без сучка и задоринки. Но ведь тем, кто настроен на критику в адрес нашей страны вовсе не успех Баку, как места проведения матчей европейского первенств, нужен был. Они пытались найти соломинку в нашем глазу, традиционно не замечая склада бревен в глазах армянской стороны.

Как сообщают армянские СМИ, Датский футбольный союз (ДФС) обратился в местное подразделение Amnesty International для консультаций перед матчем своей национальной сборной. Признаюсь, это априори звучит абсурдно, ибо намертво уничтожается так часто и громогласно используемый принцип "спорт вне политики". Парадоксально, что ДФС, который был основан аж в в 1889 году и стал одним из членов-основателей ФИФА (в 1904 году) и УЕФА (в 1954 году), решил обратиться за консультациями в международную организацию, которая не занимается футболом и спортом вообще.

Для чего, в таком случае, нужны ФИФА и УЕФА, если о том, стоит или не стоит болельщикам из Дании лететь в Баку, ДФС узнает у Amnesty International, которая финансировалась Министерством международного развития Великобритании, Европейской комиссией, Государственным департаментом США а также рядом других правительств?! Это я к тому, что у ФИФА не было претензий у Баку, как месту проведения сразу четырех матчей европейского первенства. Что до Amnesty International, то смысл работы этой организации связан с поиском любых формальных поводов для критики всех и вся.

В итоге, даже Соединённые Штаты обвинили организацию в низком качестве работы и недостоверности ее источников. Кроме того, шведское отделение организации обвиняли в защите рынка секс-услуг. Наконец, в 2019 году руководство Amnesty International подверглось критике из-за моббинга и "токсичных" условий труда в организации. Исследование консалтинговой фирмы Konterra, проведенное после самоубийств двух работников Amnesty International, пришло к выводу, что там распространены издевательства и публичные унижения сотрудников, дискриминация по полу, цвету кожи, кумовство и другие злоупотребления властью со стороны менеджмента, включая несоблюдение внутреннего распорядка и трудового законодательства.

Вспоминается анекдот про мальчика, который заглянув в замочную скважину и увидев, как папа с мамой занимаются любовью, задумчиво произнес: "И эти люди мне запрещают ковырять в носу?!" Впрочем, авторы рекомендаций для ДФС сами отвечают на вопрос о причинах их предвзятого отношения к нашей стране, подчеркивая, что в 2015 году Amnesty были выдворены из Азербайджана.

В попытке осуществить мелкую пакость, они договорились до обвинений в адрес Азербайджана за неуважение к правам женщин. Большего абсурда придумать сложно. Ведь, азербайджанские женщины стали первыми в исламском мире, получившими право голосовать, и даже опередили в этом плане большинство своих европейских и американских коллег. Кроме того, Вице-президентом Азербайджана и одним из самых уважаемых политиков и общественных деятелей страны является Мехрибан Алиева.

Но все эти очевидные истины не интересуют тех, кто априори поставил своей целью очернить нашу страну. Дошло в конечном итоге до совсем уж очевидной лжи и аморальной попытки свалить все с больной головы на здоровую. Это я к тому, что "Amnesty задокументировала, что азербайджанские войска совершили военные преступления в войне против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году".

Тут сложно даже подобрать цензурные слова для оценки данного "перла". Потому, что напрочь отметается главное- длившаяся почти тридцать лет оккупация азербайджанских территорий со стороны Армении. Свыше миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами по причине совершенных Арменией преступлений, политики этнической чистки. Той самой, гордясь которой второй президент страны-оккупанта Роберт Кочарян заявил о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев". В рамках реализации которой был совершен Геноцид в Ходжалы, в "Кавказскую Хиросиму" был превращен Агдам. Ничего этого не было в памятке Amnesty International к матчу Дания -Чехия. Такая вот примитивная дезинформация.

Которая, впрочем, не дала никаких результатов. Матч между сборными Дании и Чехии состоялся, в Баку, еще до игры можно было видеть толпы датских болельщиков, явно восторженных от видов нашей столицы и азербайджанского гостеприимства. а на трибунах Олимпийского стадиона было множество самых преданных болельщиков своей национальной сборной. И все они унесут с собой память о тяжелой, но такой долгожданной победе команды, у которой в Азербайджане всегда было много поклонников. А рекомендации Amnesty International остались бумажкой, которую можно использовать разве что в гигиенических целях.

Акпер Гасанов