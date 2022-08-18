https://news.day.az/politics/1488137.html Армения создаст пункты пропуска на границе с Азербайджаном
Армения создаст пункты пропуска на границе с Азербайджаном
На едином веб-сайте правительства Армении для публикации правовых актов размещен проект об открытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, проект предусматривает открытие трех контрольно-пропускных пунктов на азербайджано-армянской границе. Это будут контрольно-пропускные пункты "Зод" на границе с Кяльбаджарским районом, "Аразейен" - на границе с Садаракским районом и "Эвайзлы" - на границе с Губадлинским районом.
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