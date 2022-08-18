Армения создаст пункты пропуска на границе с Азербайджаном

На едином веб-сайте правительства Армении для публикации правовых актов размещен проект об открытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, проект предусматривает открытие трех контрольно-пропускных пунктов на азербайджано-армянской границе. Это будут контрольно-пропускные пункты "Зод" на границе с Кяльбаджарским районом, "Аразейен" - на границе с Садаракским районом и "Эвайзлы" - на границе с Губадлинским районом.