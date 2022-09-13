Заявление МИД Азербайджана в связи с провокацией Армении

МИД Азербайджана распространило заявление в связи с провокацией Армении, сообщает Day.Az.

"Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

По информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджанской Республики, в ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и путей снабжения. Кроме того, вооруженные силы Армении вели интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов. В результате есть жертвы среди личного состава наших вооруженных сил, повреждения военной инфраструктуры.

В целях предотвращения провокаций со стороны вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены. Переброшенными на этом направлении подразделениями Азербайджанской Армии были предприняты решительные ответные меры.

Согласно информации минобороны Азербайджана, ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и путей снабжения.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение.

Подразделения армянских вооруженных сил, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями Азербайджанской Армии были предприняты решительные ответные меры.

Кроме того, распространяемая Арменией информация о якобы нанесении ударов по гражданскому населению, объектам и инфраструктуре со стороны азербайджанской армии не соответствует действительности и является очередной дезинформацией, распространяемой армянской стороной.

В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов, на государственной границе, обстрелы позиций Азербайджанской Армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер. В то же время со стороны Армении вдоль границ Азербайджана наблюдалось скопление вооружения наступательного назначения, средств тяжелой артиллерии и личного состава.

Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации

В то же время Армения под разными предлогами затягивает процесс нормализации отношений, проявляя деструктивную позицию в переговорах, ведущихся с международными усилиями, не выводя вооруженные силы Армении с территории Азербайджана вопреки обязательствам в рамках трехсторонних заявлений и соглашений. Продолжение минирования территорий, в том числе размещение на территории Лачина мин, произведенных в Армении в последнее время, введение Арменией новых условий касательно открытия коммуникаций и транспортных путей показывает, что Армения не заинтересована в мирном процессе.

Очередная агрессия армянской стороны против Азербайджана является грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, и договоренностей, достигнутых между Азербайджаном и Арменией. Эти шаги Армении полностью противоречат продолжающемуся процессу нормализации и мира. В то время, когда Азербайджанское государство проводит широкомасштабные работы по реконструкции и строительству на этих освобожденных от оккупации территориях, Армения еще раз показала, что всеми силами препятствует этому процессу, проявив агрессию.

Всю ответственность за провокацию, противостояние и потери несет военно-политическое руководство Армении. Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики будут решительно пресекаться",- говорится в заявлении.