Армянская диверсионная группа пыталась заминировать ущелья в Кяльбаджаре

Диверсионная группа ВС Армении пыталась совершить нападение на азербайджанские подразделения и заминировать ущелья на кяльбаджарском направлении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Министерства обороны Азербайджана.

По информации, в результате ответных мер, проведенных подразделениями азербайджанской армии, противник был вынужден отступить.