https://news.day.az/politics/1497446.html Армянская диверсионная группа пыталась заминировать ущелья в Кяльбаджаре
Армянская диверсионная группа пыталась заминировать ущелья в Кяльбаджаре
Диверсионная группа ВС Армении пыталась совершить нападение на азербайджанские подразделения и заминировать ущелья на кяльбаджарском направлении.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Министерства обороны Азербайджана.
По информации, в результате ответных мер, проведенных подразделениями азербайджанской армии, противник был вынужден отступить.
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