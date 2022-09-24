Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирана

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахияном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр Джейхун Байрамов отметил важность двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном и успешную реализацию двумя странами ряда проектов. Выражено удовлетворение сотрудничеством по формированию транспортно-коммуникационных коридоров в регионе. Джейхун Байрамов подробно проинформировал министра иностранных дел Ирана о последних провокациях, совершенных Арменией на границе с Азербайджаном. Стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам двустороннего сотрудничества.