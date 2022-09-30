Азербайджанские военнослужащие на учениях в Турции

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в совместных учениях специального назначения "Вечное братство" в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Было отмечено, что помимо азербайджанских военнослужащих в учениях принимают участие военнослужащие из Катара, Казахстана, Пакистана и Узбекистана.