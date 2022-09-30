https://news.day.az/politics/1499535.html Азербайджанские военнослужащие на учениях в Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие на учениях в Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в совместных учениях специального назначения "Вечное братство" в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Было отмечено, что помимо азербайджанских военнослужащих в учениях принимают участие военнослужащие из Катара, Казахстана, Пакистана и Узбекистана.
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