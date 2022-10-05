Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева одержал беспрецедентную Победу за последние 500 лет своей истории - академик Вагиф Аббасов - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня академику, генеральному директору Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Вагифу Аббасову исполняется 70 лет.
Съемочная группа Trend TV встретилась с академиком Вагифом Аббасовым. В ходе беседы были обсуждены вопросы развития нефтяной и химической промышленности, деятельность, неоценимый вклад в науку и образование Института нефтехимических процессов, общественно-политические процессы в стране, экономический подъем, историческая Победа Азербайджана, усиление нашего государства, а также его становление авторитетным и надежным партнером в мире в результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.
Академик Вагиф Аббасов сказал, что Институт нефтехимических процессов является старейшим научным учреждением страны. Институту 93 года и все его успехи связаны с именем гениального ученого Юсифа Мамедалиева. По словам Аббасова, в институте ведутся исследования по всем направлениям химии.
"Неоценима роль в победе армии СССР во Второй мировой войне высокооктанового компонента, открытого Юсифом Мамедалиевым. "Коктейль Молотова", а также топливо для ракеты-носителя, на которой Юрий Гагарин отправился в космос, также были созданы в нашем институте", - отметил он.
Вагиф Аббасов сказал, что за время оккупации земель Азербайджана Арменией было уничтожено 54 тысячи гектаров лесов.
"После освобождения наших земель от оккупации ведутся работы в области создания стимуляторов роста растений для быстрого восстановления этих лесов, и в этом направлении проведены обширные испытания. Многие из этих испытаний проводились в Карабахе. Мы готовы обеспечить быстрое восстановление лесов на освобожденных территориях. С другой стороны, мы также готовы обеспечить быстрое развитие аграрного сектора на освобожденных территориях", - сказал он.
Академик особо подчеркнул, что Азербайджан исторически является нефтяной страной.
"Сегодня, когда мир переживает очень серьезный энергетический кризис, Азербайджан успешно участвует в энергоснабжении Европы и других стран", - сказал он.
Аббасов отметил, что сегодняшние успехи Азербайджана стали возможны благодаря нефтяной и экономической стратегии, основы которой были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым, а также дальновидной, мудрой политике Президента Ильхама Алиева.
По его словам, азербайджанское государство всегда придавало большое значение развитию науки.
"Конечно, многое зависит и от деятелей науки, мы тоже должны активно работать", - сказал он.
По словам академика, он является автором 97 трудов, и большинство из них учебные пособия, монографии, которые используются и сегодня.
Говоря о блестящей Победе Азербайджана, Аббасов отметил, что Победа в 44-дневной Отечественной войне является историческим событием и предметом гордости.
Он подчеркнул, что Азербайджан - государство-победитель. Победа в Карабахе, одержанная азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева - беспрецедентная победа за последние 500 лет истории страны. "Таких личностей, как Президент Ильхам Алиев, в истории бывает очень мало. Азербайджанский народ - счастливый народ, потому что у него есть такой лидер, как Президент Ильхам Алиев", - сказал Аббасов.
Он добавил, что достигнуты серьезные успехи во всех сферах Азербайджана.
"Особо должны быть подчеркнуты исключительные заслуги Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии нашей культуры, здравоохранения, науки и образования. Первый вице-президент Мехрибан Алиева оказывает большую поддержку пропаганде азербайджанской культуры, и наша страна известна во всем мире также своей культурой", - сказал Аббасов.
Day.Az представляет вниманию читателей полную видеоверсию этого интервью.
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