Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева одержал беспрецедентную Победу за последние 500 лет своей истории

Сегодня академику, генеральному директору Института нефтехимических процессов имени Юсифа Мамедалиева Вагифу Аббасову исполняется 70 лет.

Съемочная группа Trend TV встретилась с академиком Вагифом Аббасовым. В ходе беседы были обсуждены вопросы развития нефтяной и химической промышленности, деятельность, неоценимый вклад в науку и образование Института нефтехимических процессов, общественно-политические процессы в стране, экономический подъем, историческая Победа Азербайджана, усиление нашего государства, а также его становление авторитетным и надежным партнером в мире в результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

Академик Вагиф Аббасов сказал, что Институт нефтехимических процессов является старейшим научным учреждением страны. Институту 93 года и все его успехи связаны с именем гениального ученого Юсифа Мамедалиева. По словам Аббасова, в институте ведутся исследования по всем направлениям химии.

"Неоценима роль в победе армии СССР во Второй мировой войне высокооктанового компонента, открытого Юсифом Мамедалиевым. "Коктейль Молотова", а также топливо для ракеты-носителя, на которой Юрий Гагарин отправился в космос, также были созданы в нашем институте", - отметил он.

Вагиф Аббасов сказал, что за время оккупации земель Азербайджана Арменией было уничтожено 54 тысячи гектаров лесов.

"После освобождения наших земель от оккупации ведутся работы в области создания стимуляторов роста растений для быстрого восстановления этих лесов, и в этом направлении проведены обширные испытания. Многие из этих испытаний проводились в Карабахе. Мы готовы обеспечить быстрое восстановление лесов на освобожденных территориях. С другой стороны, мы также готовы обеспечить быстрое развитие аграрного сектора на освобожденных территориях", - сказал он.

Академик особо подчеркнул, что Азербайджан исторически является нефтяной страной.

"Сегодня, когда мир переживает очень серьезный энергетический кризис, Азербайджан успешно участвует в энергоснабжении Европы и других стран", - сказал он.

Аббасов отметил, что сегодняшние успехи Азербайджана стали возможны благодаря нефтяной и экономической стратегии, основы которой были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым, а также дальновидной, мудрой политике Президента Ильхама Алиева.

По его словам, азербайджанское государство всегда придавало большое значение развитию науки.

"Конечно, многое зависит и от деятелей науки, мы тоже должны активно работать", - сказал он.

По словам академика, он является автором 97 трудов, и большинство из них учебные пособия, монографии, которые используются и сегодня.

Говоря о блестящей Победе Азербайджана, Аббасов отметил, что Победа в 44-дневной Отечественной войне является историческим событием и предметом гордости.

Он подчеркнул, что Азербайджан - государство-победитель. Победа в Карабахе, одержанная азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева - беспрецедентная победа за последние 500 лет истории страны. "Таких личностей, как Президент Ильхам Алиев, в истории бывает очень мало. Азербайджанский народ - счастливый народ, потому что у него есть такой лидер, как Президент Ильхам Алиев", - сказал Аббасов.

Он добавил, что достигнуты серьезные успехи во всех сферах Азербайджана.

"Особо должны быть подчеркнуты исключительные заслуги Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии нашей культуры, здравоохранения, науки и образования. Первый вице-президент Мехрибан Алиева оказывает большую поддержку пропаганде азербайджанской культуры, и наша страна известна во всем мире также своей культурой", - сказал Аббасов.

Day.Az представляет вниманию читателей полную видеоверсию этого интервью.