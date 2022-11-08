Вместе с жителями села Агалы мы сегодня отмечаем День Победы в Зангилане.

Как передает Day.Az об этом во вторник сказал Trend специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

Отметив, что два года назад доблестная армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержала победу в 44-дневной войне, он сказал, что праздник Победы в этом году еще более особенный, так как именно в эти дни завершился первый этап возвращения бывших вынужденных переселенцев в Карабах.

"Вместе с жителями села Агалы мы сегодня отмечаем День Победы в Зангиланском районе. Конечно, мы навсегда в долгу перед нашими офицерами и солдатами, шехидами, нашими ветеранами, подарившими нам эту Победу. Да упокоит Аллах души наших шехидов, дарует здоровья ветеранам и защитит наших солдат и офицеров!" - сказал Вахид Гаджиев.