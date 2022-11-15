Открытие посольства Азербайджана в Тиране - хорошее проявление сотрудничества между нашими странами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, сказал 15 ноября Президент Республики Албания Байрам Бегай, выступая с заявлением для печати совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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