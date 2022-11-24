Деструктивные шаги Армении неприемлемы.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после выступления в рамках Агдамской международной конференции в Университете АДА.

По его словам, деструктивные шаги Армении являются серьезным ударом по нормализации отношений в постконфликтный период.

"Нарушаются фундаментальные принципы трехстороннего заявления. До сих пор не выполнено взятое в соответствии с этими принципами обязательство по выводу всех армянских военных формирований с территории Азербайджана", - сказал Байрамов.

Новость обновляется