https://news.day.az/politics/1514043.html Деструктивные шаги Армении неприемлемы - Джейхун Байрамов
Деструктивные шаги Армении неприемлемы - Джейхун Байрамов
Деструктивные шаги Армении неприемлемы.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после выступления в рамках Агдамской международной конференции в Университете АДА.
По его словам, деструктивные шаги Армении являются серьезным ударом по нормализации отношений в постконфликтный период.
"Нарушаются фундаментальные принципы трехстороннего заявления. До сих пор не выполнено взятое в соответствии с этими принципами обязательство по выводу всех армянских военных формирований с территории Азербайджана", - сказал Байрамов.
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