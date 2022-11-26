https://news.day.az/politics/1514477.html Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба, генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих в регионе, где проводятся антитеррористические операции.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.
"Мы поддерживаем Турцию в ее борьбе с терроризмом", - говорится в соболезновании.
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