Перехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований

Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, посредством квадрокоптера, принадлежащего незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 26 ноября в 11:28 была совершена попытка выполнить разведывательные полеты над позициями азербайджанских подразделений в районе населенного пункта Шушакенд Ходжалинского района, а в 11:46 - в районе высоты Йедди Хырман Агдамского района. Обнаруженный в результате бдительности азербайджанских подразделений квадрокоптер был перехвачен и посажен особым способом.