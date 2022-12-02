Франция ставит регион перед лицом новых угроз

Резолюции, принятые Сенатом и Национальной ассамблеей Франции, ясно показывают, что французская законодательная власть превратилась в площадку политических авантюр.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на заседании парламента 2 декабря.

Вслед за злонамеренной резолюцией Сената Франции, принятой 15 ноября в отношении Азербайджана, 30 ноября Национальная ассамблея этой страны также проголосовала за предвзятый, необъективный и несправедливый акт против нашей страны. Эта коварная политическая акция, помимо того, что направлена против территориальной целостности и суверенитета нашего государства, также является очевидным неуважением к нормам и принципам международного права. Поэтому мы категорически отвергаем и эту резолюцию Национальной ассамблеи Франции, считаем этот шаг политическим лицемерием. Эти резолюции, принятые французским Сенатом и Национальной ассамблеей, ясно показывают, что французские законодательные органы превратились в арену политических авантюр.

Председатель парламента также заявила, что основной причиной провала усилий по мирному урегулированию конфликта в период 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель является то, что государство-агрессор не признан таковым, а государства, осуществляющие посредническую миссию, в частности Франция, допускают двойные стандарты, приравнивают государство-оккупанта и государство, подвергшееся оккупации. Сегодня провокационные шаги французских властей, в том числе обеих палат парламента, наносят большой удар по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и реализации мирной повестки, служат целям армянских шовинистических сил, ставят регион перед лицом новых угроз.