Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers"

Продолжается визит в США делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в рамках визита делегация во главе с генерал-полковником Велиевым посетила авиационную базу Национальной гвардии Оклахомы "Will Rogers".

В ходе ознакомления с авиабазой, азербайджанской делегации был представлен брифинг об истории создания базы и основных направлениях ее деятельности, а также ряд военных средств авиации и гвардии.