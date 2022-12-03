https://news.day.az/politics/1516405.html Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" - ФОТО
Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" - ФОТО
Продолжается визит в США делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.
Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в рамках визита делегация во главе с генерал-полковником Велиевым посетила авиационную базу Национальной гвардии Оклахомы "Will Rogers".
В ходе ознакомления с авиабазой, азербайджанской делегации был представлен брифинг об истории создания базы и основных направлениях ее деятельности, а также ряд военных средств авиации и гвардии.
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