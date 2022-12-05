Необходимы дополнительные усилия для полной ратификации Конвенции по правовому статусу Каспийского моря - Джейхун Байрамов
Стоит приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить полную ратификацию Конвенции по правовому статусу Каспийского моря.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
"Подписание на пятом саммите глав прикаспийских государств Конвенции по правовому статусу Каспийского моря положило фундамент и определило будущую архитектуру взаимодействия на Каспийском море. Мы считаем, что стоит приложить дополнительные усилия, чтобы обеспечить полную ратификацию и окончить процесс ратификации со стороны всех стран региона", - сказал он.
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