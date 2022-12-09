Париж и Ереван согласовали новый антироссийский план

Автор: Мехти Ахмедзаде

Открытая поддержка Парижем Еревану и попытки оказать давление на Азербайджан продолжают оставаться безрезультатными, но политическое руководство Франции вновь демонстрирует свои истинные намерения и цели.

Министр иностранных дел Катрин Колонна заявила о необходимости продления мандата наблюдательной миссии ЕС, находящейся в Армении с 20 октября.

"Посредством мониторинга границы эта миссия действительно ограничила риск эскалации", - заявила Колонна, отметив, что напряженность между Арменией и Азербайджаном не спадает. Министр также подтвердила содействие Франции и Евросоюза Армении, и обещала прилагать постоянные усилия для установления мира в регионе.

Напомним, что поступают такие нелепые высказывания на фоне не менее нелепого "визита" военного преступника Араика Арутюняна в Париж, где его приняли всякие проармянские провокаторы наподобие Валери Пекрес, а позже вовсе подключились официальные фигуры в лице мэра города.

Пошатнувшаяся Колонна, конечно же, преувеличивает.

Во-первых, нужно отметить, что напряженность не спадает ввиду преступных действий армян, которые не хотят подписывать мирный договор.

Во-вторых, для установления мира в регионе, Франции нужно помалкивать, обращать внимание на совершаемые Арменией провокации, а не мутить воду, расшатывать ситуацию, принимая сугубо проармянскую позицию, вопреки нейтралитету, которого она обязана придерживаться.

Во-третьих, подобное заявление главы МИД раскрывает истинные цели французского государства. Миссия пока краткосрочная, но цель Франции - продление мандата этого временного присутствия. В долгосрочной перспективе французы хотят остаться на границе навсегда и дестабилизировать мирный процесс.

План заранее согласован между Парижем и Ереваном и направлен на вытеснение России из Армении, чтобы потом заменить ее на ЕС в лице Франции. Удивительно, что российская сторона спокойно наблюдает за этими процессами и не осуждает эти антироссийские действия.

Армения, являющаяся "форпостом" России со дня провозглашения независимости, теперь хочет и готова стать, фактически, новой "колонией" Франции.

На фоне постоянно растущих антироссийских настроений в стране, которые, кстати, подпитывают сами армянские власти, нынешнее правительство Армении видит во Франции ту силу, которая будет опекать их также, как Россия ранее опекала Саргсяна и Кочаряна.

Помимо вытеснения России из Армении, Париж настроен испортить и отношения Азербайджана с Евросоюзом, настроить весь Запад против нас. Но Франция на этом поле одинока, ведь отношения азербайджано-европейские отношения продолжают успешно развиваются, вопреки французскому вмешательству. Эта политика Парижа противоречит общему курсу Евросоюза и направлена ​​на создание разногласий внутри ЕС.

Самое смешное, что ни бедолаги армяне, ни колониалисты французы не понимают, как элементарно изменилась ситуация, ведь теперь политическая реальность ныне совершенно другая и такие антиазербайджанские игры просто не прохляют. Никто никакую Францию ни на сантиметр за армяно-азербайджанскую границу не пустит, сколько бы ни истерили по этому поводу.