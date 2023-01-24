https://news.day.az/politics/1531065.html Реакция официального Баку на решение Совета ЕС
Реакция официального Баку на решение Совета ЕС
Мы по-прежнему придерживаемся твердой позиции в отношении подобной деятельности - включая процесс делимитации границ, который должен осуществляться исключительно на двусторонней основе, и ни в коем случае не должна быть использована с целью нанесения ущерба процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, в связи с созданием Советом ЕС миссии в Армении.
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