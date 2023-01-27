https://news.day.az/politics/1532157.html Момент нейтрализации террориста охранником посольства Азербайджана в Иране - НОВЫЕ КАДРЫ
Момент нейтрализации террориста охранником посольства Азербайджана в Иране - НОВЫЕ КАДРЫ
Распространена очередная видеозапись, на которой видно, как во время атаки на посольство Азербайджана в Иране охранник посольства обезвреживает террориста.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на кадрах видно, что нападавший был один.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.
Представляем вниманию видеокадры.
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