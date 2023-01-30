В азербайджанской армии начался новый учебный период

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской Армии проведены мероприятия по случаю начала нового учебного периода.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, на мероприятиях состоялся вынос боевого знамени на плац, в исполнении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие довели до внимания личного состава приказы и требования министра обороны в связи с началом нового учебного периода, задачи, стоящие перед Азербайджанской Армией, и другие вопросы.

Было отмечено, что в целях поддержания высокого уровня боевой готовности войск в соответствии с требованиями, выдвинутыми Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, в текущем учебном году основное внимание будет уделено повышению оперативности в управлении войсками с широким применением передовых методов и высоких технологий, организации слаженности подразделений, дальнейшему повышению профессионализма и совершенствованию практических навыков военнослужащих.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.