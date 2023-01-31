Переговоры Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова

31 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Министры обсудили ситуацию на Лачинской дороге.

Подчеркнута важность нормализации азербайджано-армянских отношений на основе трехсторонних соглашений между лидерами России, Азербайджана и Армении.

В этом контексте было подтверждено, что российская сторона готова организовать в Москве очередной раунд переговоров между руководителями министерств иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами.