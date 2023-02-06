В МИД Азербайджана создан оперативный штаб в связи с землетрясением в Турции

В связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш и прилегающих областях Турции, в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики создан оперативный штаб.

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на МИД, граждане Азербайджанской Республики, пострадавшие от землетрясения, и их близкие могут обратиться по следующим телефонным номерам и на электронную почту:

+994125969449 (с 9:00 до 18:00)

+994503422491 (круглосуточно)

[email protected]

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.