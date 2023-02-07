Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Египта

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Арабскую Республику Египет встретилась с премьер-министром этой страны Мустафой Мадбули.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, премьер-министр, приветствуя руководителя парламента Азербайджана, отметил, что дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992 году.

Премьер-министр сказал, что политический диалог между Азербайджаном и Египтом находится на хорошем уровне. Есть хорошие возможности для широкого сотрудничества в экономической сфере, в том числе в таких областях, как промышленность, торговля, транспорт, сельское хозяйство. Он также отметил важность связей в гуманитарной сфере.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство, председатель Милли Меджлиса отметила удовлетворение текущим уровнем развития отношений между нашими странами.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что, несмотря на то, что именно Азербайджан является инициатором процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и предлагает подписание мирного соглашения на основе 5 основных принципов международного права, Армения демонстрирует деструктивную позицию. Спикер сказала, что Армения не является независимой страной и не имеет независимого курса внутренней и внешней политики. Спикер подчеркнула, что подписание мирного соглашения необходимо прежде всего самой Армении.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.