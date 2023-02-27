Евросоюз, Россия или США? – Какой посредник нужен Азербайджану

Автор: Лейла Таривердиева

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс анонсировал возобновление брюссельского формата посредничества в урегулировании между Арменией и Азербайджаном. На брифинге он заявил об ожидающейся в скором времени встрече сторон в Брюсселе при модераторстве президента Евросовета Шарля Мишеля. Напомним, что 18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Хотя о подробностях этих переговоров не сообщается, Блинкен после встречи говорил о значительном прогрессе, достигнутом Азербайджаном и Арменией на пути к подписанию мирного договора, и это внушает определенный оптимизм.

Вопрос о встрече в Брюсселе был обговорен на переговорах в Мюнхене. Также позволим себе предположить, что, если азербайджанская сторона дала свое согласие, значит, переговоры в Брюсселе вернутся к изначальному - трехстороннему формату и никаких сюрпризов больше не будет. Впрочем, зачем гадать - выступая в Мюнхене, Президент Ильхам Алиев сам достаточно четко высказался по этому поводу: "Сегодня, во время трехсторонней встречи, организованной госсекретарем Блинкеном, мы также обсудили Брюссельский процесс как трехсторонний формат. И я думаю, есть общее понимание того, что это только трехсторонний формат, включающий ЕС, Азербайджан и Армению".

Глава государства говорил о нескольких платформах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отправил на пенсию Минскую группу и подчеркнул особо, что имеются платформы, организуемые Соединенными Штатами, Россией и Европейским Союзом, но Франции там уже нет, потому как страна, занимающая чью-либо сторону, не может быть посредником.

Азербайджан с самого начала посреднических усилий господина Мишеля приветствовал брюссельский формат и с готовностью участвовал в переговорах. Европейская площадка выглядела более эффективной для этих целей, потому что здесь Никол Пашинян не должен, вроде бы, никого бояться и тормозить. Так и было, пока в процесс не вмешался Эмманюэль Макрон. 6 октября прошлого года в Праге он пристроился к трехсторонней встрече, фактически изменив ее формат и вдохновив армянскую сторону на отход от прежде достигнутых позитивных результатов. На 7 декабря была намечена очередная встреча в Брюсселе, однако Никол Пашинян заявил, что будет говорить только в присутствии своего адвоката - Макрона. Само собой разумеется, Баку от встречи в таком формате отказался, а Шарль Мишель, к сожалению, не смог (или не захотел) противостоять напору Парижа. Ведь совершенно очевидно, кто является реальным автором ультиматума Пашиняна.

Так же был совершенно очевиден намеренный подрыв европейского посредничества. Многие тогда грешили на Москву, что достаточно логично, так как в крушении брюссельского формата в пользу российского могла быть заинтересована только она. Но, думается, не только. Срыв переговоров - это предоставление дополнительного времени Армении для сбора "команды", чтобы противостоять требованиям Азербайджана. Мы не говорим о сборе сил, потому как их у армянской стороны нет и взять их неоткуда. Но группа поддержки, которая будет тормозить все мирные инициативы Баку, пока не найдется способ обеспечить территориальные претензии Армении, это достижимая цель. Такая группа поддержки четверть века мешала справедливому урегулированию конфликта, чтобы оставить за армянами все. Та, которую надеется сколотить для Еревана Эмманюэль Макрон сегодня, должна попытаться оставить за армянами хоть что-то.

Армянская сторона, пользуясь закрытостью пражских переговоров, попыталась обвинить Баку в неконструктивности и отказе от прежней договоренности. Мол, если в Праге в четырехстороннем формате договорились о встрече в Брюсселе, значит, и там за столом должны быть четверо. Странная логика. Усадить за стол Макрона, чтобы поставить Президента Азербайджана перед фактом, и потом манипулировать ситуацией в своих интересах - это было хитро придумано, но все равно не помогло Еревану.

Что касается российской площадки, то российская сторона ранее предложила "оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее", что выдало ее желание сохранить лазейку для дестабилизации на Южном Кавказе и, соответственно, сохранения своего влияния в регионе. И если Никол Пашинян обеими руками поддержал эту "мирную" инициативу, то в Баку сделали определенные выводы. Посредником между Азербайджаном и Арменией может быть только тот, кто реально заинтересован в долгосрочном мире на Кавказе. Без официального и скрепленного на международном уровне отказа Армении от территориальных претензий к Азербайджану, этот мир не будет долгим. Надо понимать, что при посредничестве России достижение этой цели невозможно.

Кто остается? Соединенные Штаты. Не будем забегать вперед и рассуждать о том, чего можно ожидать от американского посредничества. Процесс только начинается. Судя по всему, Штаты собираются лоббировать продвижение брюссельского формата и руководить всем с расстояния. Что ж, поживем - увидим.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов:

"Сегодня бывшие сопредседатели скончавшейся Минской группы ОБСЕ пытаются вновь заявлять о своем посредничестве, но по-отдельности и уже в других форматах. Минская группа, как сказал Президент Ильхам Алиев, отправлена на пенсию. И это совершенно правильно и обоснованно, потому что группа эта, как показали десятилетия, была создана только для того, чтобы держать конфликт в подвешенном состоянии и, реализуя свои интересы в регионе, практически не дать Азербайджану возможности освободить свои земли.

Россия, несомненно, ослабла в связи с войной в Украине. Но не будем забывать, что в Карабахе находится ее миротворческий контингент. Хоть и временно. Один из бывших сопредов МГ - Франция вообще не скрывает того, что открыто и откровенно поддерживает Армению, обвиняя Азербайджан в "блокаде" и прочих грехах. Франция полностью потеряла доверие Азербайджана и выступать посредником между Баку и Ереваном она не может. Но она будет продолжать попытки просочиться в этот процесс. Так, сегодня мы видим европейскую долгосрочную миссию в Армении, среди членов которой полицейские, военные специалисты, сотрудники безопасности. Инициатором такой "гражданской" миссии была именно Франция.

В сложившейся ситуации наиболее приемлемой и вероятной видится роль Соединенных Штатов Америки и, в частности, госсекретаря Энтони Блинкена. Его достаточно объективные оценки сложившейся ситуации, его уважительные высказывания в адрес Азербайджана дают основания верить в его объективность.

В любом случае, для нас важны результаты, подписание мирного договора. Мы в этом заинтересованы, хотя бы потому, чтобы положить конец территориальным претензиям Армении и закрыть вопрос об этнических армянах, проживающих на территории Азербайджана. Нам необходимо решить вопрос с Зангезурским коридором, установить с обеих сторон границы контрольно-пропускные пункты, как это предлагал Президент Ильхам Алиев в Мюнхене. Нам необходимо добиться того, чтобы вооруженные армянские группировки покинули Карабах. И если кто-то из посредников готов в этом помочь, мы не откажемся от его услуг.

Хороша и перспективна с точки зрения достижения мира была брюссельская площадка. Мы доверяли президенту Евросовета Шарлю Мишелю, но его молчаливое согласие на вмешательство в процессе Макрона, конечно же, требует от нас полагаться, прежде всего, на свои собственные силы. Так, как мы разрешили конфликт после тридцати лет армянской оккупации, опираясь на свой собственный потенциал".