Неуместные люди в Мюнхене - К чему ведут региональную безопасность Макрон и Пашинян

Автор: Лейла Таривердиева

В субботу, 18 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится панельная дискуссия на тему построения безопасности на Южном Кавказе. В обсуждениях примут участие лидеры Азербайджана, Грузии и Армении. Интересно, что первоначально Никола Пашиняна среди участников не было, его имя было включено в программу позднее. Как-то сомнительно, что его просто забыли включить. Премьер Армении чего-то ждал, что придало бы ему смелости появиться на одной площадке с Президентом Азербайджана. Или кого-то? По информации различных источников, прибыв на форум, армянский премьер выглядел каким-то растерянным и напуганным. И только после того, как рядом встал Эмманюэль Макрон, к нему пришла уверенность и он решился. Мы ничего не утверждаем, мы только предполагаем, как было дело. А почему имени премьера Армении первоначально в программе панельной дискуссии не было, а потом оно там появилось, точно могут знать только организаторы и сам Пашинян.

Макрона Пашинян ждал. Возможно, он вообще потому и появился в Мюнхене, что рассчитывает на опекунство президента Франции. Сам по себе Пашинян, что уж там, не та фигура, которая привлекает к себе внимание на подобных мероприятиях. Но, как говорит реклама, все меняется, когда приходит он - в нашем случае это Макарон. В соцсетях гуляет видео, на котором видно, что Никол послушно стоит в сторонке, а вокруг ходят и общаются участники, совершенно его не замечая. Пашинян стоит тихо и ждет Макрона, который общается с более важными деятелями. Даже как-то неудобно за армянского премьера - до того неловкая ситуация.

Хорошо известно, что Президент Франции выбрал однозначно проармянскую позицию и является адвокатом армянства на международных площадках. Любых. Так было всегда, но господин Макрон внес в это явление личное отношение, личную позицию, что для государственного деятеля, вообще-то недопустимо. Особенно когда он хочет строить из себя посредника и на что-то влиять. Можно любить и поддерживать армян, быть без ума от деяний армянских оккупантов, молиться на диаспору и поздравлять Пашиняна с днем рождения, но международная дипломатия не предполагает такой мотивации поведения, как "мой друг премьер-министр Армении Никол Пашинян".

Макрон пытается противопоставить тандем Париж-Ереван тандему Баку-Анкара, но это совершенно разные случаи. Азербайджан и Турция - это естественные союзники, братские страны, связанные реальным этническим единством. Это братство образовалось не против кого-то, не в противовес каким-то другим форматам, а исходя из взаимного притяжения двух народов. В отличие от искусственного "сестринства" Франции и Армении, образовавшегося с четкими целями. Причем, цели эти поставлены французской стороной, а Армения просто является средством их достижения. Франция желает продвинуться на Южный Кавказ, установить свое влияние в регионе. Хотя французские мотивы среди политического истеблишмента Грузии прослеживаются, Тбилиси не позволит использовать себя в игре против Азербайджана и Турции. А для Армении Макрон - это дар небес, невероятный шанс, который может больше не выпасть. Если прежние армянские лидеры не имели возможности изменить России, то в условиях серьезного ослабления Москвы Никол поспешил вскочить на французский поезд, и сегодня Армения превращена в оружие даже не столько против Турции, сколько против России.

Макрон может гордиться своим питомцем - Пашинян по свистку делает все, чтобы заменить российское влияние европейским в лице Парижа. И неважно, что эти игры сеют хаос в регионе. Макрону нет до этого никакого дела, дело должно быть Пашиняну, но он слишком слаб, чтобы суметь удержать баланс и не допустить критического развития ситуации. Как говорится, пустил хорька в курятник. Запустив интересы Парижа в армянский курятник, Никол потерял контроль и целиком зависит от воли и планов своей французской "сестры". Ему кажется, что он ведет тонкую дипломатию и обеспечивает интересы Армении, но это не так. Никол даже не подозревает, сколько серьезных проблем может создать Армении присутствие на границе якобы гражданской миссии в составе представителей правоохранительных органов стран ЕС. Эта миссия сформирована в таком формате в противовес договоренностям с Азербайджаном по настоянию Макрона. Президент Франции воспользовался Евросоюзом и мечтательностью своей "сестренки" Пашиняна.

Когда мы употребляем слово "сестра", мы не издеваемся над самим этим понятием. Франция и Армения обозначили свое "сестринство", словно противопоставив это давно принятому и устоявшемуся в дипломатии понятию "братство". Почему два лидера это сделали, известно только им. Оба они вроде как лица мужского пола, поэтому называться сестрами... Впрочем, сегодняшнюю Европу не понять, а Армения рвется на европейское пространство и ей придется так или иначе соответствовать.

С прибытием в Мюнхен Макрона Никол Пашинян перестал чувствовать себя чужим на празднике жизни и записался на дискуссию с Президентом Ильхамом Алиевым. Он теперь не один, с ним "старшая сестра", которая обещала его поддержать. Сам Макрон заявил об этом журналистам: "Я говорю это в присутствии моего друга, премьер-министра Никола Пашиняна, которого мы и дальше будем поддерживать и будем действовать".

"Мы с Тамарой ходим парой" - это как раз про Президента Франции и премьера Армении.

Эмманюэль Макрон хочет показать, что страшно озабочен проблемами Кавказа и руководит им эта озабоченность. "Как мы можем верить, что вызовы Кавказа сможет преодолеть неоколониальная Россия?" - восклицает он. Вот, оказывается, в чем дело - у Макрона горит душа за наш регион. Все ради нас, а не неоколониальных поползновений Парижа? Теряя позиции в бывших колониях (часто, кстати, по вине той самой России), Макрон рассчитывает компенсировать эти потери присутствием на Кавказе и пробить плотной фигурой Никола Пашиняна для Франции новое окно на Восток.

Но есть одна большая проблема - Азербайджан. Баку путает Макрону карты и захлопывает перед ним двери. Президент Франции был буквально вытолкан из переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. Он, опять же, пробивая себе дорогу Пашиняном, протиснулся в процесс, однако был оттуда выдворен азербайджанской стороной. Выдворен бесповоротно. Азербайджан не хочет видеть на переговорах лица Макрона - и точка. Личный друг и старшая сестра Еревана не могут быть посредниками в таких вопросах. Макрон даже не пытается изображать нейтральность, он откровенно поддерживает армянскую позицию и говорит об этом с гордостью и вызовом.

С точки зрения безопасности региона выбранная им линия очень вредоносна. Она вредна и для безопасности Европы, потому что Южный Кавказ в нынешних геополитических реалиях приобрел для нее особое значение. Макрон фактически подрывает интересы Евросоюза, стараясь ввергнуть наш регион в хаос нового противостояния. А все инициативы ЕС, реализующиеся с подачи Парижа, ни к чему хорошему привести не могут. МИД Азербайджана уже неоднозначно высказался по поводу пресловутой миссии Евросоюза, сформированной и отправляющейся в Армению с нарушением, как мы отметили выше, всех договоренностей с Баку, что недопустимо. Миссия не является гражданской, как было заявлено ранее, и может стать серьезным препятствием не только для постконфликтной нормализации между Баку и Ереваном, но и для самого мира и стабильности в регионе. Виноват в этом будет не глупыш Никол, а его "старшая сестра" Макрон и европейские чиновники, которые в диком желании удаления России со всех площадок, не думают о последствиях певучести французского языка.