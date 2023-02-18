Испуганный Пашинян все-таки решился на встречу с Президентом Ильхамом Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 18 февраля, примут участие в панельном обсуждении на тему безопасности на Южном Кавказе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщается на сайте конференции.

Отмечается, что в панельном обсуждении также примет участие генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмидт.

Получается зря только весь вчерашний день прятался Пашинян от встречи на одной площадке с Президентом Азербайджана. Напомним, что еще 17 февраля Пашинян должен был участвовать в панельных обсуждений на тему строительства безопасности на Южном Кавказе. Однако в пресс-службе армянского правительства заявили об отсутствии какой-либо информации о планируемой встрече. То есть, Пашинян либо побоялся дискуссии, либо признал, что ему нечего сказать по сути дела.

Да и какую безопасность может предложить региону Армения в лице Пашиняна? Страна, которая осуществила направленную против азербайджанцев политику этнической чистки и превратила эти территории в моноэтническую зону. Страна, которая на протяжении около 30 лет превратила оккупированные ею территории в руины, не оставив камня на камне, из-за чего возвращение вынужденных переселенцев занимает долгое время.

Как бы то ни было, участие Пашиняна в сегодняшнем панельном обсуждении подтверждено. Видимо Никол Воваевич так расхрабрился после короткой встречи со старшей сестрой Эммануэлем Макроном, который уговорил его принять участие в дискуссии с Президентом Ильхамом Алиевым в Мюнхене. Пашинян до последнего отказывался от вчерашних дебатов, вспоминая свой провал в 2020 году (Кокейшн бюро - кто не помнит), но потом - по совету и настоянию Макрона - принял решение все же поучаствовать в дискуссии с азербайджанским президентом. Что ж, будем посмотреть.

В последний раз Ильхам Алиев и Никол Пашинян встречались на мюнхенской площадке 15 февраля 2020 года - за несколько месяцев до 44-дневной войны осенью того же года. Тогда Президент Азербайджана разгромил своего оппонента, четко дав понять и Пашиняну, и присутствующим, что Карабах - это Азербайджан, и территориальная целостность страны признается всей международной общественностью.