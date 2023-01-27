Макрон и армянство договорились - Париж назвал противников Франции

Автор: Лейла Таривердиева

По мнению экспертов, армяне это типичный диаспоральный народ, которого не держат корни. Он разбредается по свету, то тут, то там находит себе новую "историческую родину", собирается в общины, кварталы, улицы, села, даже города, занимает пространства и пускает корни там, где ему создают для этого благоприятные условия. И в этом не было бы ничего предосудительного (в конце концов, не одни армяне являются народом без исторической родины), если бы армянство институализировалось для реализации добрых целей, а не для зла. Цели, поставленные сто лет назад перед диаспорой основоположниками действующих идеологических догм, далеки от идей мира, прогресса и процветания.

Вовсе не случайно армянство, а потом и армянская диаспора всегда использовались устроителями миропорядка в различных нелицеприятных целях. Очень сильные позиции диаспора всегда имела во Франции, США, ряде стран Латинской Америки. В России, несмотря на свою многочисленность, диаспора так и не смогла стать реальной влиятельной силой. Армянство удерживает свое влияние здесь через отдельных лиц и групп, но как диаспора армяне в РФ явлением не стали.

Сегодня, когда эпоха диаспоральных игр уходит в прошлое, сильные позиции армянская диаспора сохраняет во Франции. Тамошние политики продолжают оставаться зависимыми от армянских денег и голосов. Некогда такая же ситуации наблюдалась и в США, но в значительно меньшей степени. Армянство Штатом не так сильно, чтобы, обещав армянам что-то, приходилось это выполнять. Иное дело Франция. Французские политики и европейцы вообще стреножены армянскими интересами давно. Поэтому нигде больше нет такого трепетного отношения к армянству, как в той же Франции. В этой стране высокопоставленные чиновники привыкли ходить на поклон к диаспоре и плясать под ее дудку.

На днях Эмманюэль Макарон встретился с сопредседателями Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Арой Тораняном и Мурадом Папазяном. Накануне встречи Елисейский дворец распространил пресс-релиз, в котором сообщалось, что "Макрон воспользуется этой возможностью, чтобы отметить роль армянских организаций во Франции, напомнить о своей непоколебимой приверженности безопасности и стабильности Армении и подтвердить приверженность Франции поддержке армянского народа".

Это какую значимость представляют для Французской Республики некие Торанян и Папазян, если Елисейский дворец анонсирует встречу и старается заранее сделать побольше реверансов в армянскую сторону. Между тем, главе государства, политику такого масштаба следовало бы держаться подальше от подобных личностей, дабы не запятнать свою репутацию. Контакты президента страны, считающей себя оплотом демократии, с террористами и деятелями нацистского толка это, как говорится, не комильфо. Кстати, выражение французское, означающее "как следует, как надо, подобающим образом". Видимо, Макрон не в курсе, как следует вести себя политическому лидеру государства, поэтому принимает у себя главу АСАЛА и представителя Дашнакцутюн, то есть террориста и националиста-экстремиста. Независимо от личных предпочтений Эмманюэля Макрона, он президент страны и должен понимать, что лобызания с террористами записываются не на его личный счет, а на счет Франции.

Ожидалось, что в традиционном ужине Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) 25 января Макрон примет участие лично. Но он переиграл и отделался от армян министром даже не иностранных, а внутренних дел.

Ужины CCAF устраиваются диаспорой ежегодно, и, посещая мероприятия, президент, либо его представители отчитываются перед армянством о выполнении своих обязательств и обещаний. Одним из обязательных актов представления является объяснение в любви к Армении и оглашение новых обязательств и новых обещаний.

Почему "ужинали" без Макрона, не сообщается. Вряд ли армянам это понравилось, но глава МВД эту потерю им компенсировал.

"Противники Армении - это противники Франции", - заявил Жеральд Дарманен, представлявший президента Макрона на ежегодном ужине CCAF. Эти его слова немедленно разошлись по соцсетям благодаря твитту экс-посла Франции в Армении Лакота.

Кто именно эти противники, долго гадать не приходится.

Возможно, министр внутренних дел Дарманен и не хотел, чтобы произнесенная им недвусмысленная фраза вышла за пределы помещения, где проходило мероприятие. Это было сказано для армянских ушей. Но мы услышали. Однако шокированы не были. В принципе, мсье не сказал ничего такого, чего бы мы не знали. Франция и не скрывает, что негативно настроена к Азербайджану и Турции. Все ее действия говорят об этом. Уже было сделано огромное количество заявлений, часто непродуманных, неосторожных и явно провокационных. Одним больше, одним меньше, ни французы не почувствуют, ни мы. Тем не менее, сказанное представителем Макрона не было экспромтом. Он читал подготовленный заранее текст. Трудно представить, что министр объявляет Азербайджан и Турцию противниками Франции без согласования с официальным Парижем. Правда, тут есть один момент - заявление главы МВД и заявление главы государства это не одно и то же. У главного полицейского и президента разные весовые категории. Видимо, это должно было быть сказано, но при всей его любви к армянам и зависимости от армянства Макрон не мог произнести подобной фразы без дипломатических последствий. Потому что это означало бы официальное причисление Парижем Баку и Анкары к врагам Франции. А из уст министра внутренних дел те же слова звучат как-то несерьезно. И, если что, всегда можно сказать, что мсье Дарманен выразил свое личное мнение.

Кстати, напомним, что, принимая 14 января верительные грамоты посла Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, президент Макрон заявил, что Франция является дружественной Азербайджану страной.

Так друг или противник?

Азербайджанская сторона не питает никаких иллюзий относительно политики Парижа. Мы знаем, что за всеми идущими в противовес интересам Азербайджана шагами Евросоюза стоит Франция, все обсуждения и резолюции антиазербайджанского характера, в том числе в ООН инициируются французской стороной. Франция является виновницей срыва мирного процесса, лично господин Макрон смешал карты Евросоюза, неплохо продвигавшегося в роли посредника. Зная это, трудно поверить искренности слов президента этой страны, заявившего на встречи с азербайджанским послом, что официальный Париж заинтересован в установлении мира в регионе.

Мир в регионе в представлении Франции это ситуация, при которой удовлетворены все требования и пожелания армянской стороны. Только такому миру готов содействовать Париж. Все другие варианты же будут им разрушаться и предотвращаться. Не потому что это дает что-то Франции и французам. Но это нужно армянам, от которых нынешняя французская власть зависима до безобразия.