Макрон не достоин быть президентом Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона, утверждая, что тот "не обладает квалификацией", необходимой для своей должности, передает Day.Az.

"На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства", - сказал Эрдоган.

В качестве аргумента в пользу своей позиции он заявил, что Франция "эксплуатирует" африканские страны, указывая на отношения страны с Мали и Буркина-Фасо.

"Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала срок: "Даю вам один месяц. Через месяц мы не хотим видеть здесь французских солдат", - пояснил президент Турции, предполагая, что аналогичным образом поступит и Того.

"Она (Франция) быстро теряет свою репутацию в Африке" , - резюмировал он.