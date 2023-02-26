Бесславный конец Кубика-Рубика

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как известно, сбежавший от западных санкций на территорию Карабахского региона Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, московский олигарх Рубен Варданян (он же Кубик - Рубик), был смещен с должности "государственного министра" в администрации сепаратистов. Руководство Азербайджана дало ясно понять всем международным посредникам (ЕС, США и России), а также армянской стороне, что до тех пор, пока Кубик- Рубик находится в Карабахе, никаких переговоров с представителями армянского населения по налаживанию диалога быть не может по причине того, что этот "засланный", с целью срыва мирного процесса проходимец, не имеющий никакого отношения к Карабахскому региону Азербайджана, не может выступать от имени проживающих там армян.

Кубик-Рубик, сбежавший из России под предлогом того, что желает возглавить "борьбу" армянского населения Карабаха за независимость, своим нахождением в регионе и провокационными действиями, усугубил положение армянской стороны, приведя ситуацию на грань нового противостояния. Хотя истинной причиной его отказа от гражданства России явилось сохранение своих миллиардов от санкций, а также "острая жажда" стать правителем небольшой собственной страны, где у него будет неограниченная власть.

Ведь ни для кого не секрет, что главной целью Р. Варданяна было кресло премьер-Министра в Ереване, которого он не смог добиться, потерпев сокрушительное поражение на внеочередных парламентских выборах в июне 2021 года, когда граждане Армении не поверили этому великому комбинатору и отказали ему в своей поддержке. С тех пор Кубик-Рубик только и мечтал о том, чтобы сместить своего более удачливого конкурента Н.Пашиняна и приватизировать Армению, используя свой опыт рейдерских захватов в Москве в лихие 90-ые годы 20 века, когда он с помощью своих подельников из преступного мира, захватил немало чужой собственности и вывез из России миллиарды долларов.

Для того, чтобы реализовать свои "грандиозные" планы по захвату власти в Армении, Кубик-Рубик избрал испытанный метод: прикинулся ура-патриотом и отправился на время жить к сепаратистам, предложив утопические планы превращения несуществующего "арцаха" в новый кавказский Сингапур. Немного потратившись для завоевания симпатий местного армянского населения, Кубик- Рубик встал в позу новой "Мессии" армянского народа, обещая добиться "международного признания" сепаратистов, используя свои широкие связи за рубежом, чего не смогли сделать за 30 лет все армянские лидеры, развязавшие кровавый конфликт в феврале 1988 года. Кубик-Рубик никогда не был "филантропом- бессеребреником" и всегда, начиная какой-нибудь бизнес, имел конкретную цель-приумножить любым путем свои капиталы, которые для него важны более, чем жизни простых людей, которыми он привык жонглировать во имя своей выгоды. Вот почему, уютно разместившись в теплом кабинете в азербайджанском городе Ханкенди, Кубик-Рубик первым делом начал делать резкие провокационные заявления, в которых полностью отвергал возможность диалога и примирения двух народов, крича на весь мир о том, что будет делать все от него возможное, чтобы укреплять и развивать "независимость" сепаратистов, говоря о том, что единственной темой переговоров с Азербайджаном может быть лишь обсуждение признания "арцаха" и все.

Зарвавшись, Кубик-Рубик объявил о том, что все о чем договариваются Баку и Ереван не касается сепаратистов, которые "строят" собственное "независимое" государство и "международное признание" вот-вот произойдет благодаря его связям. Человек без определенного гражданства, в одночасье стал "звездой" различных армянских и зарубежных средств масс медиа, которым за свою рекламу передавал конверты с наличностью в свободно конвертируемой валюте. В своих многочисленных интервью на фоне памятников древней архитектуры, Кубик-Рубик расписывал светлое будущее "арцаха" с молочными реками и кисельными берегами, одновременно рассуждая о преимуществах "демократии", надеясь тем самым завоевать сердца представителей влиятельной армянской диаспоры и сердобольных западных политиков.

После неоднократных предупреждений о том, что став одним из лидеров сепаратистов, Кубик превратился в законную цель для азербайджанских Байрактаров, он перестал бравировать своей брендовой одеждой и дорогими часами перед объективами теле и фото камер, резко ушел в подполье и спрятался в убежище.

Естественно, что такие наглые и безответственные заявления пришлого Кубика- Рубика, не имеющего никакого отношения к армянскому населению Карабахского региона, не остались без внимания и вскоре наступила развязка, поводом для которой послужило незаконное варварское разграбление природных богатств Азербайджана со стороны сепаратистов. Это привело к началу акции протеста представителей азербайджанских неправительственных экологических организаций в декабре 2022 года, на трассе Лачинского коридора, вблизи от азербайджанского города Шуша. Сделав все, чтобы не допустить представителей законных азербайджанских властей осуществить мониторинг на золотоносных и медных месторождениях, находящихся под контролем сепаратистов, Кубик-Рубик лично возглавил банду переодетых в гражданское боевиков, которая преградила путь направляющихся к этим месторождениям азербайджанским специалистам в сопровождении российских миротворцев, развязав таким образом новый виток напряженности, продолжающейся до сих пор.

За 100 дней, которые Кубик-Рубик провел в качестве одного из лидеров сепаратистов, он назначил на ключевые места в администрации своих сторонников, с которыми собирался украсть все, что еще осталось не украденным своими предшественниками. А заодно, используя тезис о некой "блокаде", Кубик- Рубик ввел талоны на продукты питания для населения, которые были убраны с прилавков по требованию его банды, чтобы создать иллюзию "голода и гуманитарной катастрофы", с целью разжалобить зарубежных покровителей и политиков, которых призывал оказывать давление на Азербайджан.

Наверное многие помнят, что в далекие перестроечные годы, когда все население бывшего СССР испытывало дефицит товаров широкого потребления, дельцы вроде Кубика-Рубика успешно наваривались на том, что сплавляли продукты из государственных магазинов в частные, где накручивали цены. Тоже самое банда Кубика стала делать и на подконтрольной им территории, искусственно создав дефицит и подняв цены на базаре, чтобы возместить затраты босса на его житье на широкую ногу в провинциальном городе Ханкенди. Но все сказки армянской стороны об "умирающих от голода и холода" мирных жителях опровергались размещенными в армянских же социальных сетях видео и фото свидетельств ломящихся от изобилия продуктов на прилавках рынков карабахских городов и селений, а также с раскошных застольев в ресторанах Ханкенди.

Кроме того, утверждения Кубика- Рубика о том, что армянское население Карабахского региона до конца будет стоять, не смотря на все свои "лишения" и никогда не согласится на интеграцию в азербайджанское общество, выглядели как пустой призыв обращенный к обреченным заложникам, которых он готов был отправить на очередную бойню ради своих мелких интересов. Возомнив себя новым Наполеоном, Кубик - Рубик за свои "сто дней" совершил столько опасных для армянского населения шагов, что регион балансировал на грани новой войны.

В Ереване, где за действиями новой "звезды" мирового армянства внимательно следили, долгое время также не знали как нейтрализовать опасного конкурента, который метил на армянский политический Олимп, так как знали, что этот авантюрист может спровоцировать очередные боестолкновения с азербайджанской армией, от которой армянской стороне не поздоровится. Вот почему Никол Воваевич постарался сразу же дистанцироваться от Кубика- Рубика, громогласно оповестив о том, что не несет ответственности за его действия и заявления. Но при этом, власти в Ереване пошли на поводу банды Кубика и скрипя зубами, перекрыли въезд в Лачинский коридор со своей стороны для гражданского населения и транспорта, создавая видимость блокады для того, чтобы он не обвинял власти Армении в "предательстве" интересов армянского народа. Ведь Н.Пашиняну было ясно, что Кубик нацелился на его место и рассматривает Карабах только как трамплин.

Кубик, заняв место "государственного министра", не только стал приводить своих людей, но постепенно стал избавляться от местных чиновников и функционеров, полагая, что они готовы пойти на сговор с азербайджанцами. Едва начавшийся прогресс в налаживании диалога представителей армянского населения с азербайджанскими властями, был прерван Кубиком- Рубиком сразу же, а договоренности по совместному мониторингу и использованию водных ресурсов остановлен, как не соотвествующий его идеологии о непримиримости. Начавшаяся зима привела к многочисленным техногенным авариям на газопроводе, линиях электропередач и связи, которые идут из Армении и требуют значительных средств для модернизации. Однако, Кубик постарался выдать все эти аварии за преднамеренные "диверсии" азербайджанской стороны. При этом, армянская сторона не информирует мировое сообщество и армянское население о том, что власти Азербайджана предложили не только помощь в восстановлении этих старых коммуникаций, но и готовы за свой счет провести новые линии из освобождённых азербайджанских территорий, положив таким образом конец незаконной, с точки зрения международного права, поставки энергоресурсов и интернета из Армении. Те кто сегодня льют слезы по "голодающему и замерзающему" армянскому населению Карабахского народа должны знать, что Карабах-это суверенная территория Азербайджана, признанная ООН и всеми странами мира (включая уже и Армению, по настоянию которой в Пражское Заявление было добавлено упоминание об Алмаатинской декларации о создании СНГ 1991 года, где была закреплена территориальная целостность всех союзных республик бывшего СССР, подписанное всеми участниками этого мероприятия).

Однако Кубик-Рубик в своем безмерном стремлении к неограниченной личной власти, был готов пожертвовать всеми, лишь бы добраться до вожделенного места. Но на этот раз Кубик-Рубик потерпел сокрушительное поражение. Не помогли ни деньги, ни влиятельные зарубежные друзья, ни обещания "золотых гор". Непоколебимая позиция Президента Ильхама Алиева в отношении Кубика и его банды, положила конец бесславной карьере беглого олигарха, которого лидер сепаратистов Араик Арутюнян был вынужден снять с должности, испугавшись, чтобы не дать повод азербайджанским властям для проведения операции по нейтрализации этого провокатора, который перешел все возможные границы.

Армянские политики и масс медиа признали, что бесславный конец Кубика - результат давления Азербайджана, которому удалось своей позицией неприятия этого жулика, убедить всех в том, что незаконное нахождение провокатора Р. Варданяна на азербайджанской территории торпедирует мирный процесс по всем направлениям, как в переговорах между двумя странами, так и в налаживании диалога в Карабахском регионе с представителями местного армянского населения. Хотелось бы отметить и тот факт, что сразу после вынужденной отставки Кубика, вновь начались контакты между азербайджанскими властями и представителями армянского населения, при посредничестве командования миротворцев. Удалось договориться о бесперебойной подачи газа и света населению, а также созданию условий для доступа ремонтных бригад к поврежденным участкам давно изношенных сетей, что привело к восстановлению поставки энергоресурсов населению, сняв с повестки дня эти проблемы, создав условия для восстановления работы учебных заведений.

Так что вновь появились первые ростки возможного диалога и примирения, уничтоженные с появлением Кубика- Рубика. При этом, после его ухода, у армянского населения тотчас улетучился массовый психоз "непримиримой борьбы" до победного конца, который активно культивировался заезжими пропагандистами Кубика на "массовых" немногочисленных митингах в Ханкенди, где тот бил себя в грудь и клялся в том, что "победа" уже не за горами.

Именно Варданян своими провокациями делал все возможное для обострения ситуации в регионе, чтобы поднять свой рейтинг в Армении и среди зарубежной диаспоры, надеясь, что это поможет ему завоевать власть в Ереване за счет ложного ура-патриотизма. Открыто высказывая пренебрежения к решениями СБ ООН и ОБСЕ, а также к подписанным трёхсторонним заявлениям, Кубик всем своим видом делал вид, что ему море по колено, а резолюции СБ ООН не указ, что в конце концов, положило конец его карьере.

Но Кубик- Рубик не сдается и заявил сразу же после "отставки", что остаётся в Ханкенди. Это временное решение для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо перед новой попыткой прыжка в Ереван. Вот уже в армянских средствах массовой информации появились сообщения о том, что Рубик джан хочет попытать счастья на предстоящих выборах мэра Еревана, обещая жителям города "грандиозную" программу "реформ и преобразований". В ходе предвыборной компании Кубик надеется унести ноги из Карабаха под благовидным предлогом. Если удача улыбнется и он займет кресло мэра армянской столицы, Кубик начнет отбирать собственность у потерявших влияние представителей бывшего "карабахского" клана. Хотя шансов занять это место у него мало, так как Никол Воваевич, который часто гордится своей "демократичностью", не допустит Кубика в Ереван и сделает все возможное, чтобы опасный конкурент как можно скорее покинул свою неисторическую родину восвояси. Наверное у армянских властей найдется множество причин не допускать Кубика - Рубика к выборам. Скорее всего избирком задаст вопрос о гражданстве и месте жительства этого афериста, который меняет паспорта и гражданства как перчатки. Можно порекомендовать армянским чиновникам поглубже покопать и тогда у Кубика найдутся как минимум еще дюжина паспортов различных экзотических островных государств, где в оффшорах хранятся его грязные деньги, украденные из России.

Бесславный конец Кубика был закономерным, так как никакая сила не способна повернуть историю вспять и заставить Азербайджан отказаться от своего законного права восстановить свой суверенитет на всей территории страны. Дальновидная политика Президента Ильхама Алиева, направленная на защиту национальных интересов азербайджанского народа, не позволяет таким авантюристам как Кубик-Рубик играть в опасные игры с огнём и ставить под вопрос территориальную целостность Азербайджанского государства. Если Кубик в ближайшее время не покинет свое убежище и не уберется вон с азербайджанской территории, продолжая мутить воду и организовывая провокации, то у азербайджанских властей наверняка найдутся силы и средства стереть этого лицемерного наглеца с лица нашей земли раз и навсегда.