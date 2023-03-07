В Нью-Йорке представлен фильм “Дыхание”, посвященный оказавшимся в плену во время Первой Карабахской войны

В знаменитом нью-йоркском кинотеатре "Village East" состоялась презентация короткометражного фильма азербайджанского режиссера Эльмара Байрамова, живущего в США, "Дыхание" (Breath).

Как передает Day.Az, на церемонии, проведенной с участием членов азербайджанской общины при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева, сначала минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов войны. Вслед за этим прозвучала скорбная мугамная музыка, в том числе "Xудаяр теснифи" ("Ветен яхшыдыр").

Выступая на мероприятии, проведенной в рамках международной пропагандистской и агитационной кампании "Справедливость к Xoджалы", заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев поздравил режиссера Эльмара Байрамова и творческий состав с презентацией, подчеркнул важность содержащегося в фильме посыла не только для Азербайджана, но и мировой общественности.

"Хочу поздравить сегодня режиссера Эльмара Байрамова и его команду по случаю завершения фильма и демонстрации его в этом знаменитом кинотеатре нью-йоркцев. Фильм преследует цель направить месседж, важный не только для Азербайджана, но и всего человечества. Сценарий фильма "Дыхание" основан на реальных событиях. К сожалению, в XXI столетии люди могут быть крайне жестокими друг к другу. Мы гордимся тем, что являемся спонсорами фильма. Как Государственный комитет по работе с диаспорой, мы очень рады поддерживать культурные мероприятия, организованные азербайджанской общиной и ее друзьями в мире", - отметил заместитель председателя.

Oн выразил признательность Фонду Гейдара Алиева и членам азербайджанской общины: "Мы благодарим всех участников создания фильма, в частности, членов азербайджанской общины, которые, по словам режиссера, оказали ему большую поддержку. Пользуясь случаем, хочу выразить Фонду Гейдара Алиева и его руководству признательность за поддержку, оказанную организации данного мероприятия. Bместе легче проводить большую и успешную работу".

После показа фильма режиссер Эльмар Байрамов ответил на многочисленные вопросы зрителей. Режиссер сообщил, что для съемок фильма были налажены контакты почти с 20 гражданами, освобожденными от плена. Он констатировал, что при возвращении к нормальной жизни такие люди сталкиваются с психологическими проблемами.

В рамках мероприятия была представлена фотовыставка, отражающая Ходжалинский геноцид.

Участникам церемонии были розданы подготовленные Фондом Гейдара Алиева буклеты о Ходжалинском геноциде.

Напомним, что короткометражный фильм "Дыхание" посвящен оказавшимся в плену во время войны.

В фильме повествуется о человеке по имени Бахтияр, вернувшемся на освобожденные от врага родные земли. Картина, съемки которой проводились в Азербайджане, создан компаниями "Old stone pictures" и "Black Garden Company". Главную роль в фильме сыграл актер Вугар Гаджигадир. В остальных ролях снялись заслуженный артист Азербайджана Расим Джафар, актеры Турал Ахмед и Гюнай Ахмед.

Авторы сценария фильма - Ульвийя Гейдарова и Эльмар Байрамов, режиссер-постановщик - Эльмар Байрамов, второй режиссер - Джабир Гаджиев, оператор - Руслан Агазаде, художник - Парвиз Гейдароглу, композитор - Вугар Джамалзаде, продюсеры - Эльчин Агазаде, Вугар Юсифоглу и Рашад Дадашев. Режиссеры монтажа - Шахмар Гашимов, Ройал Исмайлов и Эльмар Байрамов.